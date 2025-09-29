lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Astrología

¡Incorregibles! Los 3 signos zodiacales más testarudos que no ceden fácilmente

Algunos signos del zodiaco destacan por su terquedad y resistencia a ceder, incluso ante la evidencia más clara. Descubrí cuáles son los tres más testarudos y cómo identificar su obstinación en la vida cotidiana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
signos zodiaco horoscopo testarudos

La astrología revela mucho sobre nuestra personalidad, incluyendo la terquedad y resistencia al cambio. Algunos signos del zodiaco son conocidos por su obstinación y dificultad para aceptar consejos. Conocer cuáles son los signos más testarudos puede ayudarte a entender mejor a amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Lee además
Existen regalos para sorprender a cada signo del zodíaco.
Lo dicen los astros

¡Sorpresa!: la guía definitiva para impactar a cada signo del zodíaco con un regalo
Turmalina negra
Astrología

Turmalina negra: cómo usar la piedra protectora que aleja las malas energías del hogar

Tauro: la firmeza que define su personalidad

Los tauro testarudos se caracterizan por su perseverancia y estabilidad. Como signo de tierra, rara vez cambian de opinión sin pruebas concretas. Su resistencia al cambio los convierte en uno de los signos zodiacales más difíciles de convencer.

Leo: orgullo y obstinación en el zodiaco

Leo es un signo de fuego conocido por su orgullo y determinación. Los leo testarudos defienden sus ideas con pasión, incluso frente a argumentos sólidos. Su obstinación hace que sea complicado influir en sus decisiones, consolidándolos como uno de los signos más difíciles del zodiaco.

Aries: energía y terquedad imparable

Los aries testarudos actúan primero y piensan después. Su impulso natural y fuerte carácter los hace resistentes a las sugerencias de otros. La combinación de energía y orgullo convierte a Aries en otro de los signos zodiacales más difíciles de convencer.

Si tienes cerca a alguien de estos signos zodiacales, la paciencia es clave. Comprender su necesidad de control y presentar argumentos claros puede facilitar la comunicación y evitar conflictos con los signos más testarudos.

Temas
Seguí leyendo

Con viento a favor: ¿qué signos deben aprovechar la ola de suerte en el final de septiembre?

Qué signo del zodíaco tendrá una buena noticia en octubre 2025, según la inteligencia artificial

Luna llena de octubre: tres signos se verán afectados de manera negativa

Astrología y colores: descubre cuál atrae fortuna según tu signo

Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Equinoccio de Primavera: signo por signo, los rituales para la limpieza energética, la abundancia y el amor

Comenzó la primavera y a estos signos les picará el bichito del amor

En modo Cupido: la inteligencia artificial anunció qué signos van a encontrar el amor en primavera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Turmalina negra
Astrología

Turmalina negra: cómo usar la piedra protectora que aleja las malas energías del hogar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Mark Bristow (izquierda) deja Barrick y entra en forma interina Mark Hill. 
Se mueve el tablero minero

Barrick cambia a su CEO estratégico y lo sucede otro conocido en San Juan: sale un Mark y entra otro Mark

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Te Puede Interesar

Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Tendencia nacional

Un dato que destaca a San Juan: sorprendió con más uva orgánica cuando el país produce menos

Por Elizabeth Pérez
Imagen archivo
Talento local

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Francisco Pastorelli revisa el brote de una de sus plantas de orégano criollo en su finca de Hilario.
Calidad natural

El orégano criollo, el otro gran tesoro de Hilario

Las sensaciones de los primeros alumnos sanjuaninos en recibir las netbooks entregadas por el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación.  video
Educación

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan
Comunicado del EPRE

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan