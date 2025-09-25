Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Tres signos tienen que animarse a dar el salto e ir tras sus sueños en octubre.

Con la llegada de octubre, una energía renovadora se instala en el aire. Las decisiones que se tomen en este mes pueden marcar un antes y un después, especialmente para tres signos del zodíaco que estarán bajo una influencia astral muy favorable. Si perteneces a uno de ellos, es el momento perfecto para dejar atrás los miedos y lanzarte de lleno hacia lo que realmente deseas.

Después de meses de introspección, octubre te trae claridad y coraje. Marte, tu regente, te impulsa a tomar acción sin dudar. Es el momento de iniciar ese proyecto, cambiar de rumbo profesional o perseguir ese sueño que vienes postergando. Tu energía está en su punto más alto: ¡usala a tu favor!

Leo

Octubre te conecta con tu poder creativo y tu deseo de dejar huella. Las oportunidades profesionales y personales se alinean para que brilles como solo tú sabes hacerlo. Eso sí, el universo te pide que confíes más en tu intuición. Si sueñas en grande, este es tu momento de dar el primer paso.

Sagitario

Este mes, Júpiter —tu planeta regente— comienza a influir positivamente en tus decisiones a largo plazo. Sentirás un llamado fuerte a explorar nuevos caminos: estudios, mudanzas, viajes o un cambio de filosofía de vida. Octubre te ofrece una ventana de expansión, pero depende de ti animarte a cruzarla.