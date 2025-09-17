miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

El secreto mejor guardado del zodíaco: qué armas de conquista tiene cada signo

En el terreno del amor hay distintas cualidades y cada signo del zodíaco pone en juego los suyos para llevar sus intenciones a buen puerto.

Por Mario Godoy
Cada signo del zodíaco cuenta con cualidades para conquistar en el terreno del amor.

Cada signo del zodíaco cuenta con cualidades para conquistar en el terreno del amor.

¿Te has preguntado alguna vez por qué ese Aries te deslumbra con su audacia o por qué el Cáncer te envuelve en un abrazo que se siente como hogar? La astrología, ese mapa estelar que dibuja nuestra personalidad, también revela las armas secretas de cada signo para conquistar en el amor. Si quieres descubrir los encantos irresistibles de cada uno de los integrantes del zodíaco, ¡sigue leyendo!

Lee además
Hay signos que destacan por su buena onda. 
Lo dicen los astros

¡Poné uno en tu vida!: estos tres signos iluminan cualquier lugar con su buena onda
Tres signos contarán con la suerte de cara en lo que resta del 2025.
Lo dicen los astros

¡El 2025 aún no baja la persiana!: estos tres signos tendrán una racha de buena suerte hasta fin de año

Aries: La chispa de la pasión

Los Aries no pierden el tiempo. Su encanto reside en su energía y su espíritu directo. Conquistan con una pasión que lo quema todo, con gestos impulsivos y una confianza que te hace sentir el centro de su universo. Si un Aries te quiere, lo sabrás al instante; su amor es una aventura constante.

Tauro: El arte de la sensualidad

Para los Tauro, el amor es una experiencia para los sentidos. Su encanto es la sensualidad innata, la conexión con la calma y la belleza. Conquistan con una cena exquisita, una caricia prolongada o la promesa de una relación estable. Su paciencia y lealtad son un refugio seguro para cualquier corazón.

Géminis: La seducción intelectual

Los Géminis conquistan con su mente. Su encanto es su ingenio y su elocuencia. Te seducen con una conversación brillante, risas inesperadas y un torbellino de ideas. Para ellos, el amor es un juego divertido y estimulante, siempre lleno de sorpresas y nuevas facetas.

Cáncer: El abrazo del alma

Los Cáncer conquistan con su corazón. Su encanto es su empatía y su habilidad para crear un refugio emocional. Te seducen cuidando los detalles, escuchando tus secretos y haciendo que te sientas completamente a salvo. Su amor es un hogar, un lugar donde te sientes protegido y comprendido.

Leo: El resplandor del corazón

Los Leo nacieron para brillar. Su encanto es su carisma y su generosidad. Conquistan con gestos grandiosos, una confianza que contagia y una lealtad inquebrantable. Te harán sentir como una estrella, porque para ellos, el amor es un gran espectáculo lleno de romanticismo y admiración.

Virgo: La conquista del detalle

El encanto de los Virgo es sutil, pero profundo. Conquistan con su inteligencia, su dedicación y su atención a cada pequeño detalle. Te seducen con actos de servicio, un consejo práctico o la forma en que ordenan tu vida de manera invisible. Su amor se demuestra en los gestos silenciosos que dicen "me importas".

Libra: La elegancia de la armonía

Los Libra conquistan con su gracia y su diplomacia. Su encanto es la búsqueda de la belleza y la armonía. Te seducen con su sofisticación, su buen gusto y su habilidad para hacer que cada interacción sea perfecta. Buscan el equilibrio en la pareja, un amor justo y hermoso.

Escorpio: La intensidad del misterio

Los Escorpio conquistan con una pasión que quema. Su encanto es el magnetismo de su misterio y su profundidad emocional. Te seducen con una mirada intensa, una conexión que va más allá de las palabras y una lealtad que no conoce límites. Con ellos, el amor es una experiencia transformadora.

Sagitario: El encanto de la aventura

Los Sagitario conquistan con su optimismo y su espíritu libre. Su encanto es la promesa de una gran aventura. Te seducen con sus historias de viajes, su humor y su deseo de explorar el mundo a tu lado. Para ellos, el amor es una gran expedición, llena de libertad y nuevas experiencias.

Capricornio: La conquista de la solidez

Los Capricornio conquistan con su compromiso. Su encanto no es un flechazo, sino una construcción lenta y firme. Te seducen demostrando su responsabilidad, su ambición y su capacidad para construir un futuro sólido juntos. Su amor es una promesa de seguridad y respeto.

Acuario: La conexión única

Los Acuario conquistan con su originalidad y su mente brillante. Su encanto es la independencia y la capacidad de ver el mundo de una forma totalmente diferente. Te seducen con conversaciones únicas, ideas revolucionarias y un profundo respeto por tu individualidad. Con ellos, el amor es una amistad sin ataduras.

Piscis: El romanticismo del alma

Los Piscis conquistan con su sensibilidad y su intuición. Su encanto es su capacidad para amar sin límites y para vivir en un mundo de sueños. Te seducen con una conexión espiritual, un romanticismo de cuento y una empatía que hace que te sientas como el único en el mundo. Su amor es pura magia.

Temas
Seguí leyendo

Preparate: cuáles son los próximos fenómenos astronómicos de septiembre y cómo te afectarán

¡Tóxicos nivel Dios! Cuáles son los signos del horóscopo más posesivos

Horóscopo: lo que no debés hacer según tu signo para evitar problemas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos y sus diferentes opiniones sobre el veto presidencial y la Ley de Presupuesto Universitario. video
Videonota

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria
En San Juan

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido
Para tener en cuenta

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

Ingresantes de la Policía de San Juan (foto ilustrativa).  
Escenario complejo

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"