martes 16 de septiembre 2025

Lo dicen los astros

¡Poné uno en tu vida!: estos tres signos iluminan cualquier lugar con su buena onda

La llegada de la primavera predispone a compartir momentos al aire libre y conocer nuevas personas. Mirá qué signos son ideales para vivir estas experiencias.

Por Mario Godoy
Hay signos que destacan por su buena onda. 

En el vasto universo de la astrología, algunos signos destacan por su capacidad innata para irradiar alegría y positivismo. Son esas personas cuya energía es tan contagiosa que mejoran el ambiente de cualquier reunión. No se trata solo de ser alegres, sino de una cualidad magnética que atrae a los demás y genera un sentido de bienestar.

A continuación, destacamos los tres signos del zodíaco que se distinguen por su inconfundible "buena onda".

Sagitario: el optimismo andante del zodíaco

Si hay un signo que lleva la corona de la buena onda, ese es Sagitario. Regidos por Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia, los sagitarianos tienen una visión de la vida que es genuinamente optimista. Siempre están en busca de nuevas aventuras, experiencias y conocimientos. Su entusiasmo es tan desbordante que es imposible no contagiarse.

Un Sagitario es el compañero ideal para un viaje, una fiesta o para levantar el ánimo en un día gris. Su sentido del humor, combinado con su espíritu libre, los hace auténticos y despreocupados por lo que piensen los demás. Para ellos, la vida es una gran aventura y su misión parece ser compartir esa alegría con todos a su alrededor.

Leo: el brillo del Sol

Nadie irradia energía y confianza como un Leo. Regidos por el Sol, los leoninos son el centro de atención natural y su carisma es innegable. Su buena onda no solo viene de su alegría, sino de su generosidad y lealtad. A los Leo les encanta ser la estrella de la fiesta, pero también están siempre dispuestos a ayudar a los demás a brillar.

Su pasión por lo que hacen y su entusiasmo por la vida son contagiosos. Son líderes natos que inspiran a su círculo social a ver el lado más brillante de cualquier situación. Un Leo es un amigo incondicional que celebra tus triunfos como si fueran propios y te da el empuje necesario para que te sientas invencible.

Libra: el arte de la armonía social

Los Libra tienen una habilidad especial para crear armonía y equilibrio en su entorno, lo que los convierte en uno de los signos más agradables y "buena onda". Regidos por Venus, el planeta del amor y la belleza, los librianos son sociables por naturaleza y buscan la paz en sus interacciones. Su encanto y diplomacia los convierten en grandes conversadores y en personas muy queridas.

La buena onda de Libra reside en su capacidad para hacer que todos se sientan cómodos y valorados. Son los primeros en tender puentes, en buscar el consenso y en asegurarse de que no haya conflictos. Son extrovertidos y tienen un gran círculo de amigos porque son, en esencia, mediadores y pacificadores. Estar cerca de un Libra es sinónimo de tranquilidad y buen humor.

