Preparate: cuáles son los próximos fenómenos astronómicos de septiembre y cómo te afectarán

Durante los fenómenos astronómicos , muchas personas aseguran experimentar cambios físicos y emocionales, como cansancio, somnolencia o irritabilidad. En este artículo te contamos cuáles serán los próximos eventos celestes de septiembre y cómo podrían afectarte.

El 12 de septiembre, la Luna pasará frente al cúmulo de las Pléyades , ocultando temporalmente algunas de sus estrellas. Este fenómeno será visible en el norte de África, Europa Oriental y Asia Occidental, entre las 08:30 y las 10:50.

Durante la fase de cuarto creciente, las estrellas más brillantes del cúmulo destacarán más intensamente en el cielo. Se cree que esta Luna puede influir en la salud mental, los ciclos menstruales y los partos, generando cierta sensibilidad en algunas personas.

19 de septiembre: la Luna oculta Venus

El 19 de septiembre tendrá lugar una ocultación lunar, cuando la Luna pase delante del planeta Venus, cubriéndolo temporalmente. Este evento será visible en África, Europa, el oeste de Rusia, Canadá, Groenlandia y Asia.

Este fenómeno astronómico se asocia a un aumento de la sensualidad y la búsqueda de placer, según estudios astrológicos y experiencias de quienes siguen la influencia de los cuerpos celestes.

21 de septiembre: eclipse solar parcial

El 21 de septiembre, entre las 14:29 y las 18:53 hora de Argentina (17:29 a 21:53 UTC), ocurrirá un eclipse solar parcial, cuando la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente el disco solar.

La NASA informa que será visible sobre el sur de Australia, los océanos Pacífico y Atlántico y la Antártida. Este fenómeno astronómico puede afectar la energía y el estado de ánimo de las personas, generando sensaciones de introspección o cambio de ritmo.

21 de septiembre: Saturno en oposición

Ese mismo día, Saturno se encontrará en oposición, situándose alineado con la Tierra y el Sol. Será el momento en que el planeta se vea más brillante y cercano del año. Podrá observarse a simple vista, y con un telescopio básico es posible distinguir sus famosos anillos.

image

Según la tradición astrológica, Saturno puede influir en la salud de la piel, huesos y dientes, pudiendo relacionarse con molestias como acné, dolor de espalda o problemas óseos.

22 de septiembre: equinoccio de otoño/primavera

El 22 de septiembre se producirá el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte, cuando el Sol se ubica exactamente sobre la línea del Ecuador. Esto genera que el día y la noche tengan aproximadamente 12 horas de duración en todo el planeta.

Los equinoccios ocurren dos veces al año, entre el 19 y 21 de marzo y entre el 22 y 23 de septiembre. Se asocian a cambios en los patrones de sueño, por lo que es común sentirse más cansado o con menos energía durante esos días.

Septiembre estará marcado por fenómenos astronómicos destacados que combinan ocultaciones lunares, eclipses y equinoccios, cada uno con su influencia particular en el cielo y, según la tradición, en el cuerpo y la mente. Estar atentos a estos eventos permite disfrutarlos, comprender sus efectos y aprovechar la conexión con los ciclos naturales del planeta.