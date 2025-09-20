Cuáles son los tres signos que les irá fatal en la primavera

La primavera suele asociarse con nuevos comienzos, flores y energía renovada. Sin embargo, no todos los signos del zodiaco tendrán un camino sencillo en esta temporada. Según los astrólogos, hay tres signos que enfrentarán más desafíos que oportunidades entre septiembre y diciembre.

A continuación, te contamos cuáles son y qué consejos pueden seguir para atravesar mejor estos meses.

Aries: decisiones impulsivas y tensiones en lo laboral

La energía intensa de Aries puede jugarle en contra esta primavera. Los astrólogos advierten que será un periodo de decisiones apresuradas que podrían complicar sus proyectos laborales y relaciones personales. Lo ideal será mantener la calma, organizar prioridades y evitar conflictos innecesarios.

Virgo: exceso de responsabilidades y desgaste emocional

Virgo tendrá un desafío extra: el exceso de tareas y obligaciones. Si no aprende a delegar, corre el riesgo de sentirse agotado y frustrado. Dedicar tiempo al descanso y cuidar la salud mental será clave para no perder el equilibrio.

Capricornio: replanteos en el amor y en lo económico

La primavera traerá para Capricornio momentos de introspección y dudas en el terreno afectivo y financiero. Habrá que tomar decisiones importantes, pero sin precipitarse. La recomendación es buscar consejo en personas de confianza antes de dar pasos definitivos.

Aunque estos tres signos -Aries, Virgo y Capricornio- puedan atravesar una primavera complicada, los especialistas coinciden en que con paciencia, organización y autoconocimiento, podrán transformar los obstáculos en aprendizajes valiosos.