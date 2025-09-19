¿No sabés qué llevar al picnic del Día de la Primavera? Entrá a la nota y conocé las 3 recetas fáciles y ricas

Con la llegada del Día de la Primavera y del Estudiante, los picnics se vuelven la opción perfecta para disfrutar del sol, la naturaleza y la buena compañía. Pero, ¿qué llevar para que sea práctico, delicioso y rápido de preparar? Te compartimos tres recetas fáciles y sabrosas que se convertirán en las estrellas de tu picnic.