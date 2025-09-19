viernes 19 de septiembre 2025

¡Sabroso!

¿No sabés qué llevar al picnic del Día de la Primavera? Entrá a la nota y conocé las 3 recetas fáciles y ricas

Descubrí cómo preparar platos deliciosos y prácticos para disfrutar al aire libre este 21 de septiembre. Desde sandwiches creativos hasta postres que no pueden faltar, estas recetas son ideales para un picnic primaveral sin complicaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dia de la primavera recetas faciles ricas

Con la llegada del Día de la Primavera y del Estudiante, los picnics se vuelven la opción perfecta para disfrutar del sol, la naturaleza y la buena compañía. Pero, ¿qué llevar para que sea práctico, delicioso y rápido de preparar? Te compartimos tres recetas fáciles y sabrosas que se convertirán en las estrellas de tu picnic.

1. Sandwiches gourmet de pollo y vegetales

Un clásico reinventado que combina sabor y frescura.

Ingredientes:

  • Pan integral o baguette
  • Pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • Hojas de espinaca o lechuga
  • Tomate en rodajas
  • Mayonesa o hummus

Preparación:

  • Untá el pan con mayonesa o hummus.
  • Colocá el pollo, los vegetales y cerrá el sandwich.
  • Envolvé en papel film para mantenerlo fresco hasta el picnic.

2. Ensalada de pasta colorida

Ideal para llevar en frascos o recipientes individuales.

Ingredientes:

  • Pasta corta (fusilli, penne)
  • Tomates cherry
  • Queso feta o mozzarella en cubos
  • Aceitunas negras
  • Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano

Preparación:

  • Cociná la pasta y dejá enfriar.
  • Mezclá todos los ingredientes en un bol y aliñá con aceite, sal y especias.
  • Guardá en frascos individuales para un picnic más práctico.

3. Brownies de chocolate fáciles

El toque dulce que no puede faltar.

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate
  • 100 g de manteca
  • 2 huevos
  • 150 g de azúcar
  • 100 g de harina

Preparación:

  • Derretí el chocolate con la manteca.
  • Batí los huevos con el azúcar y mezclá con el chocolate.
  • Incorporá la harina y horneá a 180°C por 20-25 minutos.
  • Cortá en cuadrados y llevá envueltos para un postre práctico.

Estas recetas fáciles y rápidas no solo son deliciosas, sino que también se transportan sin problemas, perfectas para disfrutar en un picnic de primavera. Además, son ideales para compartir entre amigos, familiares o compañeros de estudio.

