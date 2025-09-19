¿No sabés qué llevar al picnic del Día de la Primavera? Entrá a la nota y conocé las 3 recetas fáciles y ricas

Con la llegada del Día de la Primavera y del Estudiante, los picnics se vuelven la opción perfecta para disfrutar del sol, la naturaleza y la buena compañía. Pero, ¿qué llevar para que sea práctico, delicioso y rápido de preparar? Te compartimos tres recetas fáciles y sabrosas que se convertirán en las estrellas de tu picnic.
1. Sandwiches gourmet de pollo y vegetales
Un clásico reinventado que combina sabor y frescura.
Ingredientes:
- Pan integral o baguette
- Pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- Hojas de espinaca o lechuga
- Tomate en rodajas
- Mayonesa o hummus
Preparación:
- Untá el pan con mayonesa o hummus.
- Colocá el pollo, los vegetales y cerrá el sandwich.
- Envolvé en papel film para mantenerlo fresco hasta el picnic.
2. Ensalada de pasta colorida
Ideal para llevar en frascos o recipientes individuales.
Ingredientes:
- Pasta corta (fusilli, penne)
- Tomates cherry
- Queso feta o mozzarella en cubos
- Aceitunas negras
- Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano
Preparación:
- Cociná la pasta y dejá enfriar.
- Mezclá todos los ingredientes en un bol y aliñá con aceite, sal y especias.
- Guardá en frascos individuales para un picnic más práctico.
3. Brownies de chocolate fáciles
El toque dulce que no puede faltar.
Ingredientes:
- 200 g de chocolate
- 100 g de manteca
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 g de harina
Preparación:
- Derretí el chocolate con la manteca.
- Batí los huevos con el azúcar y mezclá con el chocolate.
- Incorporá la harina y horneá a 180°C por 20-25 minutos.
- Cortá en cuadrados y llevá envueltos para un postre práctico.
Estas recetas fáciles y rápidas no solo son deliciosas, sino que también se transportan sin problemas, perfectas para disfrutar en un picnic de primavera. Además, son ideales para compartir entre amigos, familiares o compañeros de estudio.