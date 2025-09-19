viernes 19 de septiembre 2025

Lo dicen los astros

Conocé los tres signos que más florecerán con la llegada de la primavera

La estación de las flores trae consigo una ola de buena suerte, crecimiento personal y nuevas oportunidades para tres signos en particular.

Por Mario Godoy
Piscis, Libra y Sagitario son los tres signos que más florecerán con la llegada de la primavera.

Con la llegada de la primavera, el aire se llena de un optimismo renovado. Los días se alargan, la naturaleza se despierta y, según la astrología, ciertas energías cósmicas se alinean para favorecer a algunos signos del zodiaco más que a otros. Este año, la estación de las flores trae consigo una ola de buena suerte, crecimiento personal y nuevas oportunidades para tres signos en particular.

Predicciones para cada signo en la primavera 2025.
Astrología

Horóscopo de Primavera 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco
La primavera suele dejar en evidencia los gustos preferidos de cada uno de los signos.
Lo dicen los astros

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

A continuación, un análisis de los afortunados que se verán beneficiados por el influjo primaveral.

Libra: el equilibrio encuentra su recompensa

Para los nacidos bajo el signo de Libra, la primavera no solo simboliza el renacimiento de la naturaleza, sino también el de sus vidas. Después de un período de reflexión y búsqueda de equilibrio, este signo de aire se encuentra en una posición ideal para cosechar los frutos de su paciencia. Las relaciones personales, tanto románticas como de amistad, florecerán, y es probable que encuentren una armonía largamente anhelada. En el ámbito profesional, se abrirán puertas que parecían cerradas, permitiéndoles avanzar en proyectos o roles que habían postergado. Es un momento para tomar decisiones con confianza, ya que la balanza cósmica estará a su favor.

Sagitario: la expansión llega con la primavera

Los aventureros Sagitario sentirán una oleada de energía y optimismo con la llegada de la primavera. Este signo de fuego, regido por Júpiter, el planeta de la expansión, verá cómo sus horizontes se amplían de maneras inesperadas. Será un período propicio para viajes, aprendizaje y nuevas experiencias que alimenten su sed de conocimiento. La suerte estará de su lado en asuntos económicos, con posibles ingresos extra o la materialización de proyectos que habían quedado en el tintero. Es un momento para arriesgarse de manera calculada y seguir su intuición, ya que cada paso los llevará a una nueva aventura.

Piscis: la intuición guía hacia la felicidad

Para los sensibles Piscis, la primavera trae un aire de claridad y propósito. Después de un tiempo de introspección, este signo de agua sentirá que las brumas se disipan, revelando un camino claro hacia sus metas. La intuición, su mayor fortaleza, se agudizará, permitiéndoles tomar decisiones acertadas en todos los aspectos de su vida. Las relaciones se volverán más profundas y significativas, y es un momento ideal para conectar con su lado creativo. En lo laboral, sus talentos serán reconocidos, abriendo la posibilidad de nuevas oportunidades o proyectos que les permitan expresarse plenamente. Es un período para confiar en su voz interior y manifestar sus sueños en la realidad.

