martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Astrología

Equinoccio de Primavera: signo por signo, los rituales para la limpieza energética, la abundancia y el amor

El equinoccio abre un portal de equilibrio y renovación. Con simples rituales podés atraer prosperidad, amor y armonía en esta nueva estación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La limpieza de energías es muy importante durante este equinoccio.

La limpieza de energías es muy importante durante este equinoccio.

El equinoccio de primavera simboliza equilibrio y renacimiento. Es ideal para limpiar energías y sembrar deseos que florecerán en los próximos meses.

Lee además
comenzo la primavera y a estos signos les picara el bichito del amor
Horóscopo

Comenzó la primavera y a estos signos les picará el bichito del amor
Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Cosa de locos

¿Sabías que la primavera en realidad empieza este martes?, mirá cómo será la nueva temporada en San Juan

Rituales generales

  • Limpieza energética: sahumar el hogar con laurel, romero o palo santo.

  • Baño de flores: agua con pétalos de rosa, lavanda y sal marina para purificar.

  • Semillas de intención: plantar una semilla mientras pedís un deseo de crecimiento.

Ritual de abundancia

Escribir un objetivo económico en un papel y colocarlo dentro de un frasco con arroz y una moneda dorada. Guardarlo en un lugar seguro hasta fin de año.

Ritual de amor

Encender una vela rosa, rodearla de pétalos y un cuarzo rosa. Pedir armonía y vínculos sanos.

Ritual de equilibrio personal

Practicar una meditación al amanecer con afirmaciones como: “Yo soy equilibrio. Yo florezco con la primavera”.

Rituales según los signos

  • Fuego (Aries, Leo, Sagitario): velas y afirmaciones de motivación.

  • Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): ritual de semillas y prosperidad.

  • Aire (Géminis, Libra, Acuario): escribir intenciones y quemarlas.

  • Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): baños de flores y conexión emocional.

Equinoccio 2025: qué hacer para atraer buena energía en primavera

El equinoccio es una invitación a celebrar la vida, agradecer lo viejo y abrirse a lo nuevo. Conectar con la naturaleza y realizar un ritual personal puede ser la llave para un ciclo de abundancia y amor.

FUENTE: A24

Temas
Seguí leyendo

Guía para el huerto casero en primavera: ¿qué sembrar ahora?

Cuáles son los tres signos que les irá fatal en la primavera

San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

Conocé los tres signos que más florecerán con la llegada de la primavera

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

Primavera 2025: florecer con estilo entre pasarelas y veredas

Conocé las cinco recetas más ricas y saludables para la primavera

En modo Cupido: la inteligencia artificial anunció qué signos van a encontrar el amor en primavera

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave
Ícono de San Juan

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va
En Capital

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra