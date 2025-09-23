Equinoccio de Primavera: signo por signo, los rituales para la limpieza energética, la abundancia y el amor

La limpieza de energías es muy importante durante este equinoccio.

El equinoccio de primavera simboliza equilibrio y renacimiento. Es ideal para limpiar energías y sembrar deseos que florecerán en los próximos meses.

Semillas de intención : plantar una semilla mientras pedís un deseo de crecimiento.

Baño de flores : agua con pétalos de rosa, lavanda y sal marina para purificar.

Limpieza energética : sahumar el hogar con laurel, romero o palo santo.

Ritual de abundancia

Escribir un objetivo económico en un papel y colocarlo dentro de un frasco con arroz y una moneda dorada. Guardarlo en un lugar seguro hasta fin de año.

Ritual de amor

Encender una vela rosa, rodearla de pétalos y un cuarzo rosa. Pedir armonía y vínculos sanos.

Ritual de equilibrio personal

Practicar una meditación al amanecer con afirmaciones como: “Yo soy equilibrio. Yo florezco con la primavera”.

Rituales según los signos

Fuego (Aries, Leo, Sagitario) : velas y afirmaciones de motivación.

Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) : ritual de semillas y prosperidad.

Aire (Géminis, Libra, Acuario) : escribir intenciones y quemarlas.

Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): baños de flores y conexión emocional.

Equinoccio 2025: qué hacer para atraer buena energía en primavera

El equinoccio es una invitación a celebrar la vida, agradecer lo viejo y abrirse a lo nuevo. Conectar con la naturaleza y realizar un ritual personal puede ser la llave para un ciclo de abundancia y amor.

FUENTE: A24