10 prendas para una cápsula versátil de primavera

Una cápsula de vestuario simplifica decisiones y ahorra tiempo. Para primavera, priorizá capas livianas, telas frescas y una paleta que mezcle neutros con toques de color.
Arma looks versátiles con pocos ítems que combinan entre sí. Paleta neutra + acentos, materiales livianos y comodidad para el día a día.
Base para todo. Mejor si es algodón y de corte recto.
Sirve abierta como sobrecamisa o dentro del pantalón.
Estructura el look; buscá tonos beige, gris o azul.
Azul medio, sin roturas. Combina con zapatillas o sandalias.
Gris o beige, tiro medio/alto; va con zapatillas blancas.
Liso o microestampa. Suma chaqueta denim si refresca.
Clásica, para capas. También vale una bomber liviana.
Comodín urbano. Mantener limpias eleva el conjunto.
Planitas o con taco bajo. Tonos cuero o nude.
Neutra, con buen organizador interno.