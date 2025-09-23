martes 23 de septiembre 2025

Estilo práctico

10 prendas para una cápsula versátil de primavera

Arma looks versátiles con pocos ítems que combinan entre sí. Paleta neutra + acentos, materiales livianos y comodidad para el día a día.

Por Irene Toledo
Paleta neutra con toques de color: base ideal para una cápsula versátil.

Paleta neutra con toques de color: base ideal para una cápsula versátil.

Freepik

Una cápsula de vestuario simplifica decisiones y ahorra tiempo. Para primavera, priorizá capas livianas, telas frescas y una paleta que mezcle neutros con toques de color.

Las 10 prendas que rinden

1) Remera blanca

Base para todo. Mejor si es algodón y de corte recto.

2) Camisa celeste o blanca

Sirve abierta como sobrecamisa o dentro del pantalón.

3) Blazer liviano

Estructura el look; buscá tonos beige, gris o azul.

4) Jean recto

Azul medio, sin roturas. Combina con zapatillas o sandalias.

5) Pantalón sastrero neutro

Gris o beige, tiro medio/alto; va con zapatillas blancas.

6) Vestido midi

Liso o microestampa. Suma chaqueta denim si refresca.

7) Campera de jean

Clásica, para capas. También vale una bomber liviana.

8) Zapatillas blancas

Comodín urbano. Mantener limpias eleva el conjunto.

9) Sandalias neutras

Planitas o con taco bajo. Tonos cuero o nude.

10) Tote o cartera mediana

Neutra, con buen organizador interno.

Cómo combinarlas (ideas rápidas)

Oficina casual

  • Blazer + remera + sastrero + zapatillas blancas.

Fin de semana

  • Vestido midi + campera de jean + sandalias.

Salida de tarde

  • Camisa abierta + jean recto + tote.
