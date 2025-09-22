Guía para el huerto casero en primavera: ¿qué sembrar ahora?

La llegada de la primavera se presenta como una oportunidad ideal para arrancar con el huerto casero.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, la primavera es el momento ideal para preparar tu huerto. Esta estación trae consigo las condiciones perfectas para que muchas hortalizas de hoja y de fruto comiencen a germinar y crecer con fuerza.

Si estás pensando en empezar un huerto o quieres sacarle el máximo provecho al que ya tienes, a continuación, te presentamos una lista de las verduras que puedes sembrar en esta temporada.

Verduras de siembra directa ‍

Algunas hortalizas no necesitan pasar por un semillero y se pueden plantar directamente en el suelo o en macetas. Son ideales para quienes buscan resultados más rápidos y un proceso más sencillo. Entre ellas se encuentran:

Lechuga: Perfecta para ensaladas frescas. Se siembra directamente y, en unos dos meses, podrás comenzar a cosechar sus hojas.

Zanahoria: Fácil de cultivar, esta hortaliza de raíz se siembra directamente en la tierra.

Rabanitos: De crecimiento rápido, los rabanitos son una excelente opción para principiantes.

Acelga: Esta verdura de hoja es muy resistente y se puede cosechar escalonadamente a lo largo de la temporada.

Espinacas: Se desarrollan rápidamente con el sol y el clima cálido de la primavera.

Verduras que necesitan semillero

Otros cultivos, especialmente los de fruto, requieren comenzar en un semillero para proteger a las plántulas del frío inicial y asegurar su correcto desarrollo antes de ser trasplantadas al huerto.

Tomate: Una de las hortalizas más populares. Se siembra en semillero para luego ser trasplantado a un lugar con abundante sol.

Pimiento y berenjena: Estos vegetales requieren bastante luz solar, por lo que la primavera es el momento ideal para iniciar su cultivo en semilleros.

Calabacín y pepino: Aunque también se pueden sembrar directamente, iniciar con un semillero ayuda a asegurar un buen comienzo para estas plantas.

Consejos para un huerto exitoso

Para que tu huerto prospere, es fundamental prestar atención a algunos factores clave: