lunes 22 de septiembre 2025

Jardinería en casa

Guía para el huerto casero en primavera: ¿qué sembrar ahora?

Hay diferentes alternativas para empezar a trabar con la llegada de la nueva estación. Conocé cuáles son las más idóneas para esta temporada.

Por Mario Godoy
La llegada de la primavera se presenta como una oportunidad ideal para arrancar con el huerto casero.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas, la primavera es el momento ideal para preparar tu huerto. Esta estación trae consigo las condiciones perfectas para que muchas hortalizas de hoja y de fruto comiencen a germinar y crecer con fuerza.

Si estás pensando en empezar un huerto o quieres sacarle el máximo provecho al que ya tienes, a continuación, te presentamos una lista de las verduras que puedes sembrar en esta temporada.

Verduras de siembra directa ‍

Algunas hortalizas no necesitan pasar por un semillero y se pueden plantar directamente en el suelo o en macetas. Son ideales para quienes buscan resultados más rápidos y un proceso más sencillo. Entre ellas se encuentran:

  • Lechuga: Perfecta para ensaladas frescas. Se siembra directamente y, en unos dos meses, podrás comenzar a cosechar sus hojas.

  • Zanahoria: Fácil de cultivar, esta hortaliza de raíz se siembra directamente en la tierra.

  • Rabanitos: De crecimiento rápido, los rabanitos son una excelente opción para principiantes.

  • Acelga: Esta verdura de hoja es muy resistente y se puede cosechar escalonadamente a lo largo de la temporada.

  • Espinacas: Se desarrollan rápidamente con el sol y el clima cálido de la primavera.

Verduras que necesitan semillero

Otros cultivos, especialmente los de fruto, requieren comenzar en un semillero para proteger a las plántulas del frío inicial y asegurar su correcto desarrollo antes de ser trasplantadas al huerto.

  • Tomate: Una de las hortalizas más populares. Se siembra en semillero para luego ser trasplantado a un lugar con abundante sol.

  • Pimiento y berenjena: Estos vegetales requieren bastante luz solar, por lo que la primavera es el momento ideal para iniciar su cultivo en semilleros.

  • Calabacín y pepino: Aunque también se pueden sembrar directamente, iniciar con un semillero ayuda a asegurar un buen comienzo para estas plantas.

Consejos para un huerto exitoso

Para que tu huerto prospere, es fundamental prestar atención a algunos factores clave:

  • Sol y espacio: Asegurate de que tus plantas reciban un mínimo de 6 horas de sol directo al día. Además, mantené una distancia adecuada entre cada planta para que no compitan por los nutrientes y el espacio.

  • Riego: La primavera suele ser más cálida, así que mantené el sustrato húmedo, pero evitá encharcamientos que puedan dañar las raíces.

  • Abono: Un suelo rico en nutrientes, con compost o abono orgánico, es esencial para que las plantas crezcan sanas y fuertes.

