viernes 19 de septiembre 2025

Manos en el jardín

¡Hacé tu propio oro negro!: guía casera para obtener compost para tus plantas

Solo necesitás un poco de espacio, algunos materiales y seguir estos pasos sencillos para empezar a hacer tu propio abono.

Por Mario Godoy
El compost casero es fácil de hacer y ayuda mucho a las plantas de casa.

El compostaje doméstico no solo es una forma fantástica de reducir tus residuos, sino que también te permite crear un abono natural y potente para tus plantas. ¿Sabías que más del 40% de la basura que generamos en casa son residuos orgánicos que podrían transformarse en "oro negro" para tu jardín?

Si crees que esto es algo complicado y solo para expertos, ¡pensalo de nuevo! Compostar es mucho más fácil de lo que parece. Solo necesitás un poco de espacio, unos pocos materiales y seguir estos pasos sencillos para empezar a hacer tu propio abono.

Paso 1: Elegí el lugar y el contenedor adecuado

No hace falta tener un jardín enorme. Podés compostar en un rincón de tu balcón, patio o incluso dentro de casa.

  • Composteras comerciales: Son una excelente opción si no querés complicarte. Vienen con ventilación y son compactas.

  • Contenedores caseros: Podés usar un simple balde de plástico grande con tapa, un cajón de madera o incluso una maceta de barro. Lo importante es que tenga agujeros en la parte inferior y a los lados para permitir la circulación del aire y el drenaje del agua.

  • Compostaje en tierra: Si tenés un jardín, podés hacer una pila de compost directamente en el suelo.

Paso 2: Conocé los ingredientes: "Verdes" y "Marrones"

El secreto del compost exitoso es el equilibrio entre dos tipos de materiales: los residuos verdes (ricos en nitrógeno) y los residuos marrones (ricos en carbono).

  • Materiales verdes (húmedos):

    • Restos de frutas y verduras

    • Bolsitas de té e infusiones

    • Posos de café

    • Cáscaras de huevo trituradas

    • Pastos y hojas frescas

    • Restos de poda

  • Materiales marrones (secos):

    • Hojas secas

    • Cartón sin tinta y papel de cocina (troceados)

    • Aserrín y ramas pequeñas

    • Cáscaras de frutos secos

    • Paja o heno

¿Qué NO compostar? ¡Esto es clave! Evitá lácteos, carnes, grasas, huesos, alimentos cocinados, heces de animales, pañales y cualquier material sintético. Estos residuos atraen plagas, generan malos olores y no se descomponen correctamente.

Paso 3: Construí y cuidá tu pila de compost

  • Capa base: Comenzá con una capa de materiales marrones, como ramas o aserrín, para garantizar una buena ventilación.

  • Alterna capas: Agregá los residuos verdes y marrones en capas. La proporción ideal es de 2 a 3 partes de materiales marrones por cada parte de materiales verdes. Si lo hacés bien, no debería haber malos olores.

  • Humedecé: Tu compost debe sentirse como una esponja escurrida. Si está muy seco, agregá un poco de agua. Si está muy húmedo, añade más materiales marrones.

  • Remové: Es vital mezclar el compost cada 1 o 2 semanas con una pala o un aireador de compost. Esto oxigena los materiales y acelera la descomposición.

Paso 4: Cosechá tu "oro negro"

La paciencia es tu mejor aliada. En unos 3 a 6 meses, tu pila de compost se habrá convertido en una tierra oscura, con un olor a bosque húmedo. Cuando veas que los restos originales ya no son reconocibles, ¡tu compost está listo!

Podés usarlo para mejorar la tierra de tu jardín, como abono para tus macetas, o para nutrir el suelo de tu huerto.

El compostaje es más que un simple proceso, es un ciclo de vida. Al devolver a la tierra lo que de ella viene, no solo contribuís al planeta, sino que también cosechás los beneficios de una forma más consciente de vivir.

