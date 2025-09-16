martes 16 de septiembre 2025

Efectivos y económicos

Adiós a los pulgones: tres recetas caseras para proteger tus plantas

Además estas recetas son ecológicas, evitando que se utilicen productos químicos que pueden ser agresivos.

Por Mario Godoy
Existen recetas caseras, ecológicas y efectivas para terminar con los pulgones en las plantas.

Los pulgones, esos diminutos insectos que parecen inofensivos, son una de las plagas más comunes y persistentes en jardines y huertos de San Juan. Se alimentan de la savia de las plantas, debilitándolas, deformando sus hojas y, en casos graves, llevándolas a la muerte. Afortunadamente, no es necesario recurrir a productos químicos agresivos. Existen soluciones caseras y ecológicas que son igual de efectivas y amigables con el medio ambiente. Aquí te presentamos tres recetas sencillas para combatirlos.

1. Jabón Potásico: el clásico infalible para las plantas

Este es, sin duda, uno de los remedios más populares y efectivos. El jabón potásico actúa rompiendo la cutícula protectora de los pulgones, deshidratándolos y matándolos sin dañar la planta.

Preparación:

  • Mezcla una cucharada de jabón potásico líquido (puedes encontrarlo en tiendas de jardinería o ecológicas) en un litro de agua tibia.

  • Si no tienes jabón potásico, puedes usar jabón neutro o de Castilla, pero evita los jabones con detergentes o perfumes, ya que pueden ser perjudiciales para las plantas.

  • Remueve bien hasta que el jabón se disuelva completamente.

Aplicación:

  • Vierte la mezcla en una botella con atomizador.

  • Rocía generosamente todas las partes de la planta, prestando especial atención al envés de las hojas, donde los pulgones suelen esconderse.

  • Aplica la solución a primera hora de la mañana o al atardecer para evitar quemaduras por el sol en las hojas. Repite la aplicación cada 3-4 días hasta que la plaga desaparezca.

2. Ajo y Cebolla: el repelente natural

El aroma fuerte del ajo y la cebolla no es del agrado de los pulgones. Este remedio no solo los elimina por contacto, sino que también actúa como un excelente repelente preventivo.

Preparación:

  • Tritura 3 o 4 dientes de ajo y media cebolla.

  • Coloca la mezcla en un recipiente con un litro de agua y déjala reposar por 24 horas.

  • Después, cuela el líquido para separar los restos sólidos.

Aplicación:

  • Diluye una parte del concentrado en tres partes de agua limpia.

  • Rocía la solución sobre las plantas infestadas, asegurándote de cubrir las áreas afectadas.

  • Este remedio es ideal para un uso regular, previniendo futuras infestaciones.

3. Infusión de Ortiga: el fertilizante y pesticida

La ortiga es una planta con propiedades asombrosas. Rica en nitrógeno y minerales, fortalece las plantas y, al mismo tiempo, actúa como un potente insecticida natural.

Preparación:

  • Corta unos 100 gramos de hojas y tallos frescos de ortiga (usa guantes para evitar las irritaciones).

  • Sumérgelos en un litro de agua y déjalos reposar durante 24 horas.

  • Para un uso más prolongado, puedes dejarla fermentar hasta 15 días (el olor será muy fuerte, así que hazlo en un lugar ventilado).

Aplicación:

  • Cuela la infusión para quedarte solo con el líquido.

  • Para usarlo como insecticida, diluye una parte de la infusión en diez partes de agua.

  • Rocía directamente sobre los pulgones. Si la usas como fertilizante, la proporción puede ser menor.

Con estas tres recetas, tus plantas estarán sanas y protegidas de forma natural. La clave está en la constancia y en la observación; revisa tus plantas con regularidad para detectar cualquier signo de pulgones a tiempo.

