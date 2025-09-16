martes 16 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jardinería

El secreto verde: por qué conviene congelar la cáscara de banana antes de usarla en tus plantas

Un truco casero cada vez más popular transforma un simple desecho en un potente fertilizante natural. Así podés aprovechar todos sus nutrientes sin esfuerzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-16 200114

En tiempos donde la tendencia es reutilizar y reducir desperdicios, la cáscara de banana se convirtió en un aliado inesperado para quienes aman las plantas. Lo que muchas veces va directo a la basura puede convertirse, con un paso sencillo, en un fertilizante cargado de minerales esenciales. El secreto está en congelar la cáscara antes de usarla como abono.

Lee además
Existen recetas caseras, ecológicas y efectivas para terminar con los pulgones en las plantas.
Efectivos y económicos

Adiós a los pulgones: tres recetas caseras para proteger tus plantas
Un huerto de aromáticas es una gran aliado para cualquier cocina en San Juan.
Guía práctica

Sabores al sol: mirá cómo hacer un huerto casero de aromáticas en San Juan

Este método no solo conserva todos los nutrientes de la fruta, sino que también facilita su manipulación. Una vez congelada, la cáscara resulta más fácil de cortar y de incorporar al compost o directamente a la tierra de macetas y jardines. Así, las raíces reciben un aporte extra de potasio, fósforo y otros minerales que estimulan el crecimiento y fortalecen la planta.

image

El procedimiento es simple: primero hay que lavar bien la cáscara para retirar restos de pesticidas o tierra. Luego se corta en trozos pequeños, se guardan en una bolsa o frasco hermético y se llevan al freezer. Cuando llegue el momento de abonar, basta con enterrar los pedazos congelados cerca de las raíces o sumarlos al compost casero.

Para potenciar aún más el resultado, los expertos en jardinería sugieren mezclar la cáscara de banana con otros residuos orgánicos como café usado o cáscaras de huevo trituradas. De esta forma, el abono se vuelve más completo, mejora la estructura del suelo y multiplica los beneficios para las plantas.

Este truco casero, fácil y económico, demuestra que incluso lo que parece un desecho puede convertirse en una herramienta poderosa para mantener un jardín saludable y lleno de vida.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Pervertido sexual

Un panadero de Los Berros fue detenido: lo investigan por abusar a una niña y exhibirle películas pornográficas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Gastón Briozzo: es inventor, vivió en Estados Unidos y es muy cercano a la religión

Esta noche se vivirá La Noche de la Pizza y la Empanada, qué locales ofrecerán ofertas en San Juan.
¡Ofertas!

Llega la Noche de la Pizza y la Empanada con grandes descuentos: qué locales se suman en San Juan

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses
En el Lote 52

Fue parte del ataque a balazos contra un vecino en Chimbas y cayó tras estar prófugo durante seis meses

Te Puede Interesar

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta
Accidente

Durísimo choque en Santa Lucía: una mujer quedó internada tras ser embestida por una camioneta

Por Fernando Ortiz
El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan
Tiempo

El SMN anticipa un miércoles cálido y nublado en San Juan

Imagen ilustrativa
Pedido fiscal

Denunció al marido por violación, se arrepintió y la causa penal quedará en la nada

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta
Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre lo positivo y la falta de certezas
Reacción

Puertas adentro, el Gobierno sanjuanino analizó el discurso de Milei entre "lo positivo" y la falta de certezas