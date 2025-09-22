Comenzó la primavera y a estos signos les picará el bichito del amor

La primavera ya está entre nosotros y, con ella, el renacer de la naturaleza, los días más largos… ¡y las mariposas en el estómago! Según la astrología, hay ciertos signos del zodiaco que sentirán con más fuerza el llamado del amor durante esta temporada. ¿Estás en la lista?

El amor florece con la estación: ¿quiénes son los afortunados? Con la energía vibrante del equinoccio y Venus transitando zonas clave del zodiaco, los astros favorecen especialmente a tres signos en temas de romance, conexiones emocionales y nuevas oportunidades sentimentales. Estos son los signos que podrían enamorarse -o reavivar una pasión- en las próximas semanas:

Aries: pasión renovada

Para Aries, la primavera trae una chispa difícil de ignorar. Con el Sol iluminando su zona de pareja, es un momento perfecto para tomar la iniciativa y dejarse llevar por los impulsos del corazón. Si estás soltero, podrías vivir un flechazo inesperado. Si estás en pareja, prepárate para redescubrir la magia.

Géminis: encuentros con química

Géminis se verá favorecido por la influencia de Mercurio, su planeta regente, que potencia la comunicación y los vínculos. Esta primavera, es probable que las conexiones fluyan con naturalidad. Un intercambio casual podría transformarse en algo más profundo. ¡Atención a las señales!

Libra: el romance en su máxima expresión

Regido por Venus, Libra siempre tiene una conexión especial con el amor, pero esta primavera será particularmente intensa. Habrá oportunidades para establecer vínculos armoniosos y duraderos. Además, su carisma estará más fuerte que nunca, atrayendo miradas y propuestas románticas.

¿Y los demás signos?

Aunque estos tres signos son los más favorecidos, todos sentirán el influjo primaveral en alguna área de su vida emocional. Lo importante es estar abierto al cambio, a nuevas experiencias y a dejar que el corazón también florezca.