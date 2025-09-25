jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo tenés que saber

Astrología y colores: descubre cuál atrae fortuna según tu signo

Cada signo tiene un color que potencia su bienestar y atrae energía positiva. Descubre cuál es el tuyo y aprovechalo al máximo.

Por María Morá
image

¿Querés atraer buenas vibras y mejorar tu día? La astrología sostiene que cada signo del zodiaco tiene un color especial que ayuda a potenciar su energía, atraer fortuna y equilibrar emociones. Este jueves 25 de septiembre de 2025, descubrí cuál es tu tono recomendado y cómo usarlo para rodearte de prosperidad.

Lee además
Tres signos tienen que animarse a dar el salto e ir tras sus sueños en octubre.
Lo dicen los astros

Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños
La limpieza de energías es muy importante durante este equinoccio.
Astrología

Equinoccio de Primavera: signo por signo, los rituales para la limpieza energética, la abundancia y el amor

Colores de la suerte por signo

  • Aries (21 de marzo – 19 de abril): el rojo intenso despierta pasión y dinamismo.

  • Tauro (20 de abril – 20 de mayo): el verde esmeralda te conecta con la estabilidad y la armonía.

  • Géminis (21 de mayo – 20 de junio): el amarillo brillante favorece la creatividad y la comunicación.

  • Cáncer (21 de junio – 22 de julio): la plata estimula la intuición y la protección emocional.

  • Leo (23 de julio – 22 de agosto): el dorado atrae éxito, confianza y reconocimiento.

  • Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): el azul cielo mejora la concentración y la claridad mental.

  • Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): el rosa aporta equilibrio emocional y fortalece vínculos.

  • Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): el negro resalta tu fuerza interior y capacidad de transformación.

  • Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): el violeta impulsa la intuición y la expansión espiritual.

  • Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): el gris simboliza disciplina, constancia y perseverancia.

  • Acuario (20 de enero – 18 de febrero): el turquesa estimula la creatividad y la libertad personal.

  • Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): la lavanda atrae paz, sensibilidad y sueños positivos.

Cómo influyen los colores en tu energía

La psicología del color explica que los tonos no solo decoran nuestro entorno, sino que también impactan en nuestras emociones y decisiones diarias.

  • Los colores cálidos como el rojo y el amarillo aumentan la vitalidad y la motivación.

  • Los colores fríos como el azul o el verde transmiten calma, concentración y equilibrio.

  • Los tonos como el dorado o violeta se relacionan con prosperidad, espiritualidad e intuición.

En la visión astrológica, usar tu color de la suerte potencia las fortalezas de tu signo y ayuda a mantener el balance emocional. Incorporarlo en tu vestimenta, accesorios o incluso en tu espacio personal puede ser una forma sencilla de atraer energía positiva y nuevas oportunidades.

Seguí leyendo

Comenzó la primavera y a estos signos les picará el bichito del amor

En modo Cupido: la inteligencia artificial anunció qué signos van a encontrar el amor en primavera

Cuáles son los tres signos que les irá fatal en la primavera

Conocé los tres signos que más florecerán con la llegada de la primavera

Horóscopo de Primavera 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

El secreto mejor guardado del zodíaco: qué armas de conquista tiene cada signo

¡Poné uno en tu vida!: estos tres signos iluminan cualquier lugar con su buena onda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tres signos tienen que animarse a dar el salto e ir tras sus sueños en octubre.
Lo dicen los astros

Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador preso

Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Amenaza de bomba en una escuela de Santa Lucía.
A primera hora

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV. video
Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan