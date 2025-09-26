viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Luna llena de octubre: tres signos se verán afectados de manera negativa

El fenómeno lunar de octubre traerá movimientos intensos que golpearán con más fuerza a tres signos en particular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La luna llena de octubre puede traer aparejado vibras negativas para tres signos en particular.

La luna llena de octubre puede traer aparejado vibras negativas para tres signos en particular.

La Luna Llena de octubre será un momento de fuerte energía astrológica que puede generar cambios emocionales y tensiones. Según los astrólogos, habrá tres signos más sensibles a esta influencia. Conocé los detalles.

Lee además
astrologia y colores: descubre cual atrae fortuna segun tu signo
Lo tenés que saber

Astrología y colores: descubre cuál atrae fortuna según tu signo
Tres signos tienen que animarse a dar el salto e ir tras sus sueños en octubre.
Lo dicen los astros

Octubre, el mes para que tres signos pateen en tablero y vayan tras sus sueños

Los signos que deben prestar especial atención

  • Aries: sentirán ansiedad y dificultad para mantener la calma.
  • Cáncer: estarán más vulnerables en el plano afectivo y familiar.
  • Capricornio: se enfrentarán a desafíos en el trabajo y en la toma de decisiones.

Esta energía lunar puede generar cansancio, discusiones y un clima de incertidumbre. Sin embargo, también abre la puerta a reflexionar sobre lo que se quiere dejar atrás. Los especialistas recomiendan descansar, meditar y evitar decisiones apresuradas durante estos días, para transitar el fenómeno con mayor equilibrio.

FUENTE: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Equinoccio de Primavera: signo por signo, los rituales para la limpieza energética, la abundancia y el amor

Comenzó la primavera y a estos signos les picará el bichito del amor

En modo Cupido: la inteligencia artificial anunció qué signos van a encontrar el amor en primavera

Cuáles son los tres signos que les irá fatal en la primavera

Conocé los tres signos que más florecerán con la llegada de la primavera

Horóscopo de Primavera 2025: qué le espera a cada signo del zodiaco

La paleta de la primavera: los colores ideales para cada uno de los signos del zodíaco

El secreto mejor guardado del zodíaco: qué armas de conquista tiene cada signo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo