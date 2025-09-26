Luna llena de octubre: tres signos se verán afectados de manera negativa

La Luna Llena de octubre será un momento de fuerte energía astrológica que puede generar cambios emocionales y tensiones. Según los astrólogos, habrá tres signos más sensibles a esta influencia. Conocé los detalles.

Esta energía lunar puede generar cansancio, discusiones y un clima de incertidumbre. Sin embargo, también abre la puerta a reflexionar sobre lo que se quiere dejar atrás. Los especialistas recomiendan descansar, meditar y evitar decisiones apresuradas durante estos días, para transitar el fenómeno con mayor equilibrio.

FUENTE: TyC Sports