Luna llena de octubre: tres signos se verán afectados de manera negativa

La Luna Llena de octubre será un momento de fuerte energía astrológica que puede generar cambios emocionales y tensiones. Según los astrólogos, habrá tres signos más sensibles a esta influencia. Conocé los detalles.
viernes 26 de septiembre 2025
El fenómeno lunar de octubre traerá movimientos intensos que golpearán con más fuerza a tres signos en particular.
Esta energía lunar puede generar cansancio, discusiones y un clima de incertidumbre. Sin embargo, también abre la puerta a reflexionar sobre lo que se quiere dejar atrás. Los especialistas recomiendan descansar, meditar y evitar decisiones apresuradas durante estos días, para transitar el fenómeno con mayor equilibrio.
FUENTE: TyC Sports