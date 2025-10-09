jueves 9 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horóscopo

Según la astrología, de qué signo serían los personajes de Breaking Bad

Los fanáticos de Breaking Bad encontraron una nueva forma de analizar a sus personajes favoritos. Según la astrología, cada uno encajaría con un signo del zodíaco distinto. De Walter White a Jesse Pinkman, así serían los astros detrás de la icónica serie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
breaking bad astrologia signos horoscopo

La serie Breaking Bad marcó un antes y un después en la televisión, con personajes complejos, decisiones extremas y una evolución psicológica que sigue fascinando a los fans. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de qué signo zodiacal serían Walter White, Jesse Pinkman o Saul Goodman? Según la astrología, los rasgos de cada uno se alinean sorprendentemente con determinados signos del zodíaco.

Lee además
de que signos serian los personajes de los simpsons, segun la astrologia
Horóscopo

De qué signos serían los personajes de Los Simpsons, según la astrología
¡incorregibles! los 3 signos zodiacales mas testarudos que no ceden facilmente
Astrología

¡Incorregibles! Los 3 signos zodiacales más testarudos que no ceden fácilmente

Walter White – Virgo

Meticuloso, perfeccionista y obsesionado con el control. Walter White encarna la esencia de Virgo. Su necesidad de que todo salga según sus cálculos y su mentalidad analítica reflejan la típica energía de este signo de tierra. Como buen Virgo, busca la excelencia, aunque su perfeccionismo termina llevándolo al límite.

Jesse Pinkman – Cáncer

Emocional, sensible y con un fuerte sentido de la lealtad, Jesse Pinkman podría ser perfectamente un Cáncer. Detrás de su apariencia rebelde, se esconde una persona empática y dolida que busca contención y afecto. Su vínculo con los niños y su constante necesidad de aprobación refuerzan esta conexión.

Saul Goodman – Géminis

Ingenioso, persuasivo y con una lengua afilada: Saul Goodman es el arquetipo de Géminis. Su habilidad para adaptarse a cualquier situación y su facilidad para hablar —y mentir si es necesario— lo convierten en un verdadero representante de este signo de aire, siempre un paso adelante con su doble cara entre el abogado y el manipulador.

Skyler White – Capricornio

Práctica, responsable y con los pies en la tierra, Skyler White encaja a la perfección con el signo Capricornio. Su enfoque racional y su capacidad para tomar decisiones difíciles en momentos críticos son típicos de este signo. Skyler prioriza la estabilidad familiar, incluso en medio del caos.

Hank Schrader – Aries

Valiente, impulsivo y con una gran confianza en sí mismo, Hank Schrader es puro Aries. Su energía competitiva, su instinto protector y su necesidad de ir siempre al frente definen su carácter. Aunque su impulsividad a veces le juega en contra, su coraje lo convierte en uno de los personajes más fuertes de la serie.

Gus Fring – Escorpio

Frío, calculador y con una mente estratégica, Gus Fring no podría ser otro que Escorpio. Su capacidad para ocultar sus verdaderas intenciones, su autocontrol y su aura de misterio son características propias de este signo. Escorpio domina el arte de la venganza y el poder silencioso, tal como lo hace el enigmático empresario.

Si Breaking Bad fuera leída a través de la astrología, cada personaje parecería escrito bajo la influencia de un signo específico. Desde el perfeccionismo de Walter White hasta la dualidad de Saul Goodman, los astros también podrían explicar por qué la serie sigue fascinando a millones de espectadores en todo el mundo.

Temas
Seguí leyendo

No da para más: los 3 signos que deben aprender a imponer sus sentimientos para proteger su corazón

Chau a la cara de perro: estos 3 signos deben modificar comportamientos para no perder amistades

¡Lluvia de plata! Estos son los tres signos que tendrán más suerte con el dinero durante octubre

Con ascendente en amor: con qué sorprender a mamá en su día según su signo

¡Basta de chamuyos!: los tres signos que necesitan dejar de mentir para salvar sus relaciones

¡Cuidado con lo que contás!: estos 3 signos no puedo apagar el 'modo sacacuero'

Hacete cargo: tres signos deben solucionar cuanto antes la toxicidad que hay en su pareja

No da para más: estos 3 signos deben priorizar su salud mental en octubre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hay signos que necesitan anteponer sus sentimientos para no salir lastimados.
Lo dicen los astros

No da para más: los 3 signos que deben aprender a imponer sus sentimientos para proteger su corazón

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los telos que crece en San Juan
Relevamiento hot

¿Cambiazo de los amantes? La alternativa a los "telos" que crece en San Juan

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Imagen ilustrativa
La peor tarde

Primero le pegó un vecino del barrio El Chañar y después lo asaltó una patota

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un jubilado sanjuanino cayó en el cuento de las promociones y perdió $10.000.000

Te Puede Interesar

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martin: uno zafó con probation

Por Redacción Tiempo de San Juan
La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan
A manejar con conciencia

La multa por manejar ebrio, sin cinturón de seguridad ni seguro supera el millón de pesos en San Juan

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo video
Un sueño

El secreto detrás del oro: la historia del veinticiqueño que conquistó La Feliz con un disco de un kilo

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia
Investigación

Hallan el celular que le robaron a un periodista en Rivadavia

El Zonda va a estar abierto muchos años más: se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo
Máxima expectativa

"El Zonda va a estar abierto muchos años más": se presentó el fin de semana fierrero, con el TC2000 y Zonal Cuyano, en el mítico autódromo