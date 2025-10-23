Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios

A pocos días de las elecciones nacionales , el comercio sanjuanino atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por la volatilidad del dólar y la expectativa sobre los resultados en los comicios del próximo domingo. Como ocurre habitualmente en períodos preelectorales, los movimientos del mercado cambiario impactan en la dinámica de proveedores y minoristas, especialmente en sectores sensibles como la electrónica, los electrodomésticos y otros bienes durables.

Según Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, algunos proveedores han enviado facturas sin detallar los precios, principalmente en productos electrónicos, ante la expectativa sobre la evolución del dólar. “Principalmente en productos de electrónica, se registran facturas sin precio debido al aumento del dólar en la previa a las elecciones”, señaló.

Con respecto a los días previos, Rodríguez agregó que el 1 de octubre se observaron incrementos de entre 2 y 5 por ciento en determinados productos, tras los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, indicó que los rubros más afectados son la electrónica, los celulares y los calzados importados. Explicó que muchos proveedores han limitado la facturación a remitos y han frenado pedidos, ante la falta de certezas sobre la cotización del dólar.

"El comercio va a mantener los precios, pero el problema es la reposición. Quienes reciben productos por pedido están recibiéndolos con remito y sin factura", afirmó Quiroga.

Qué pasó con el dólar

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización flúctua.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta. Comparado con los valores de apertura, se registra una baja primedio de $10.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.537,10 para la compra y $1.551 para la venta.