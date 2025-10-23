jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Personal de UFI Genérica dio a conocer esta noticia. La misma se encontraba en buen estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (17)
Lee además
Un adolescente de 16 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado al novio de su madre (Archivo).
En Buenos Aires

Pelea mortal: violó una restricción perimetral, atacó a su novia y el hijo de la mujer lo mató al defenderla
brutal femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza frente a sus hijos
En Buenos Aires

Brutal femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza frente a sus hijos

La mujer fue vista por última vez el 2 de octubre y desde ahí sus familiares no supieron nada de ella. Durante una semana la buscaron ellos y recién a los siete días realizaron la presentación en la Policía, es decir que UFI Genérica tomó conocimiento un tiempo después.

Se realizaron intensos trabajos para dar con Daniela, que según fuentes del caso tiene problemas de consumo de drogas, y no daban con la misma.

En los últimos dos días, la noticia tuvo mucha repercusión en la provincia y también a nivel nacional, ya que varios medios de Buenos Aires estuvieron interesados en el tema ya que sospechaban algo aún peor.

En este contexto, la joven afortunadamente fue hallada con vida y estaba en la casa de una amiga de ella.

Temas
Seguí leyendo

Un auto se incendió dentro de un taller mecánico: sufrió importantes daños

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Operativo contrarreloj: bomberos salvaron a un caballo atrapado en un pozo en Pocito

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Recuperaron objetos robados en una panadería

Un adolescente robó a un camionero en Caucete y cayó cuando intentó desbloquear el celular

Cayó en Santa Lucía un ladrón reincidente tras una seguidilla de robos en el microcentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cayeron el olmos y el terco tras una intensa persecucion en villa america: recuperaron joyas y dolares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Te Puede Interesar

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Detalles del acuerdo

Cómo ayudará el Gobierno de San Juan a reabrir un indispensable centro de cuidados paliativos

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos
Zona Sur

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.
Para tener en cuenta

Por las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes