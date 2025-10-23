Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Daniela Micaela Luna, de 35 años, que era intensamente buscada desde el pasado 2 de octubre fue hallada sana y salva en las últimas horas por personal policial. La misma se encontraba en la casa de una amiga y según fuentes judiciales, estaba en muy buen estado de salud.

La mujer fue vista por última vez el 2 de octubre y desde ahí sus familiares no supieron nada de ella. Durante una semana la buscaron ellos y recién a los siete días realizaron la presentación en la Policía, es decir que UFI Genérica tomó conocimiento un tiempo después.

Se realizaron intensos trabajos para dar con Daniela, que según fuentes del caso tiene problemas de consumo de drogas, y no daban con la misma.

En los últimos dos días, la noticia tuvo mucha repercusión en la provincia y también a nivel nacional, ya que varios medios de Buenos Aires estuvieron interesados en el tema ya que sospechaban algo aún peor.

En este contexto, la joven afortunadamente fue hallada con vida y estaba en la casa de una amiga de ella.