Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes

El programa " Aprender, Trabajar y Producir " fue una de las prioridades de la gestión orreguista y, a un año de su lanzamiento, se convirtió en una herramienta esencial para la empleabilidad y el desarrollo personal y económico de San Juan. Esta iniciativa combina la formación teórico-práctica, la implementación de prácticas profesionalizantes, y la posibilidad de obtener financiamiento para proyectos de autoempleo o microcréditos, adaptándose a las demandas es

Hasta la fecha, el programa tuvo un alcance significativo: cerca de 7.000 personas pasaron por los cursos y conocieron distintas situaciones dentro de los oficios. Además, la inversión en proyectos de autoempleo es fuerte, con alrededor de 220 proyectos aprobados y cerca de 400 millones de pesos entregados en herramientas de trabajo. Es importante destacar que los participantes reciben herramientas hasta por 1.5 millones de pesos a través de aportes no reembolsables, lo que significa que el sanjuanino no debe devolver esos recursos. Así lo dijo este jueves Luciana Cuk, Directora de Formación y Empleo de la Provincia, en diálogo con Radio Colon.

Un dato llamativo es que lo se ha notado una brecha generacional en la recepción del programa. Porque la mayoría de los egresos y finalizaciones se dan en el rango de hombres de entre 45 y 55 años, siendo los jóvenes, aquellos menores de 30 años, los que menos participan.

Cuk explicó el porqué de esta tendencia y la estrategia para revertirla: "hemos notado y advertido que los jóvenes son los que menos participan". La directora señaló que existe una barrera de autopercepción: "lo que nos pasa es que los jóvenes, como nunca han tenido ninguna cercanía con este tipo de oficio, piensan que no son capaces".

Para combatir esta desmotivación, se tomó la decisión de buscar alternativas y se implementó una prueba piloto innovadora. La directora describió la acción futura para motivar a este grupo: "Nuestro desafío es que menores de 30 años se sumen al programa. Así que vamos a arrancar a motivar a los jóvenes buscando las distintas alternativas para entender que los jóvenes también pueden sumarse aunque no hayan tenido experiencia en ningún oficio, que no sepan poner un foco".

Esta motivación se busca a través de actividades dinámicas, según Cuk: "hemos tomado la decisión y ya una prueba piloto la hicimos hace un mes que es captar a los jóvenes y poder realmente tener el contacto con oficios, con su primera posibilidad de soldadura. Por medio de actividades dinámicas y y prácticas, como torneos de fútbol, de deportes, de truco y demás, poder motivarlos a los chicos". Esta "jornada intensiva" busca que los jóvenes se entusiasmen y vean que es posible soldar por primera vez en un instante. El objetivo final es incentivarlos a sumarse a oficios, especialmente aquellos como la soldadura, que tanto se requerirán en la provincia "cuando se active todo lo que son los proyectos mineros". destacó.

El futuro inmediato: fiscalización y certificación de calidad

El programa "Aprender, Trabajar y Producir" continuará a lo largo y ancho de toda la provincia y seguirá participando en operativos como el San Juan Cerca, habilitando inscripciones e informando a los sanjuaninos. A partir de noviembre, se pondrá foco en dos ejes fundamentales: la verificación del trabajo realizado y la profesionalización de los egresados.

Respecto a los proyectos de autoempleo que ya recibieron herramientas, Cuk anunció que a partir de noviembre comenzarán a controlar: "vamos a ir fiscalizando en los domicilios donde dijeron que iban a llevar a cabo su proyecto. Vamos a ir constatando que estén efectivamente cumpliendo con lo solicitado".

Un anuncio clave para el sector productivo es la posibilidad de obtener la certificación de oficios. Gracias a un convenio firmado con la Unión Industrial de San Juan y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el programa ya cuenta con un simulador en soldadura. La directora explicó la importancia de esta herramienta: "contamos con el simulador en soldadura, donde vamos a poder hacer evaluaciones a todas las personas que han pasado por la provincia para ver en qué niveles están y con ello obtener la certificación de soldaduras".

Esta certificación es fundamental, ya que es un requisito para acceder a los proyectos mineros, y actualmente es un proceso costoso que requiere la evaluación de profesionales externos a la provincia. Con esta nueva capacidad, San Juan podrá "brindar también el servicio completo de que capacitamos y le damos la posibilidad a quienes cuentan con los niveles necesarios, darle la posibilidad de tener su certificación en soldadura". Además, se espera que este aumento en la capacitación profesional ayude a que los servicios, como la instalación de aires acondicionados, sean más accesibles a todos los sanjuaninos al generar mayor competencia.

Aunque no es un plan inmediato, Cuk mencionó que el desafío de crear un listado público de profesionales capacitados en una página web se abordará después de noviembre.