Según tu signo, ¿qué canción serías? Descubrí qué tema te representa según tu personalidad zodiacal

El zodiaco puede decir mucho más de vos de lo que imaginás. No solo revela rasgos de tu carácter o compatibilidades amorosas: también puede reflejar qué canción encaja con tu energía, tu ritmo y tu forma de sentir la vida. ¿Querés saber qué tema te representa según tu signo del horóscopo ? Mirá la lista completa y descubrí tu soundtrack astral.

Impulsivo, valiente y lleno de energía. Aries vive al máximo y no deja que nada lo frene. Esta canción es su himno perfecto: pura velocidad y adrenalina.

Tauro – “Perfect” (Ed Sheeran)

Romántico, tranquilo y amante del confort. Tauro disfruta los pequeños placeres y busca estabilidad emocional. Esta balada tierna encaja con su corazón fiel.

Géminis – “Blinding Lights” (The Weeknd)

Curioso, divertido y sociable, Géminis vibra con los sonidos modernos. Una canción dinámica y cambiante, ideal para su dualidad y amor por lo nuevo.

Cáncer – “Someone Like You” (Adele)

Emotivo y nostálgico, Cáncer no teme conectar con sus sentimientos. Esta canción refleja su sensibilidad y la intensidad de sus recuerdos.

Leo – “Viva la Vida” (Coldplay)

El centro de todas las miradas. Leo brilla con fuerza y necesita un tema que combine pasión y protagonismo. “Viva la Vida” resume su espíritu de fuego y grandeza.

Virgo – “Counting Stars” (OneRepublic)

Perfeccionista y analítico, Virgo busca equilibrio entre la razón y el deseo. Esta canción lo motiva a soltar el control y dejarse llevar.

Libra – “Just the Way You Are” (Bruno Mars)

Encantador, armónico y amante de la belleza. Libra celebra la armonía y la conexión emocional, tal como lo expresa esta dulce declaración musical.

Escorpio – “Take Me to Church” (Hozier)

Intenso, profundo y misterioso. Escorpio vive el amor y la pasión con fuerza. Su canción debía ser tan emocional y oscura como él.

Sagitario – “Adventure of a Lifetime” (Coldplay)

Aventurero, optimista y libre. Sagitario encuentra en esta canción su espíritu viajero y su entusiasmo por descubrir nuevos caminos.

Capricornio – “Eye of the Tiger” (Survivor)

Constante, disciplinado y ambicioso. Capricornio nunca se rinde y esta canción refleja su fuerza interior y su determinación para alcanzar metas.

Acuario – “Get Lucky” (Daft Punk)

Innovador y original, Acuario ama romper moldes. Esta canción moderna y con vibra futurista encaja con su estilo único.

Piscis – “Fix You” (Coldplay)

Soñador, empático y sensible. Piscis conecta con las emociones más profundas, y esta canción refleja su deseo de sanar y ayudar a los demás.