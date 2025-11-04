martes 4 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Raíces profundas: los 3 signos más respetuosos de las tradiciones folklóricas

Hay signos que, por su naturaleza, se sienten intrínsecamente atraídos y comprometidos con el mantenimiento de sus raíces.

Por Mario Godoy
Hay signos que viven más las tradiciones folklóricas.

Hay signos que viven más las tradiciones folklóricas.

Cuando hablamos de folklore, nos referimos al alma cultural de un pueblo: sus danzas, leyendas, comidas y ritos transmitidos por generaciones. Estos saberes ancestrales encuentran un eco poderoso en ciertos signos que, por su naturaleza, se sienten intrínsecamente atraídos y comprometidos con el mantenimiento de sus raíces.

Lee además
Los cizañeros están por todos lados, pero hay tres signos que destacan por ser muy buenos en la materia.
Lo dicen los astros

Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros
Hay signos que tienen las mejores ideas y energías para organizar una fiesta.
Próceres de la diversión

Maestros de la noche: estos 3 signos tienen la llave para organizar la fiesta perfecta

Basándonos en las tendencias astrológicas de estabilidad, memoria y sentido de pertenencia, estos son los tres signos más apegados y respetuosos de las tradiciones folklóricas y culturales:

Primer puesto: Cáncer

El custodio de la memoria y el hogar

Cáncer es, por excelencia, el signo que honra la historia, la familia y el legado. Regido por la Luna, está profundamente conectado con la memoria y el pasado. Su respeto por el folklore no es una obligación social, sino una necesidad emocional de preservar su identidad y la de su linaje.

  • Afinidad folklórica: Son los que guardan celosamente las recetas de la abuela, los que se aseguran de que las celebraciones familiares se realicen "como siempre" y los que atesoran los objetos con historia. Para Cáncer, una tradición folklórica es la narrativa viva de quiénes son.

  • Motivación: El folclore les proporciona un profundo sentido de pertenencia, seguridad y confort emocional.

Segundo puesto: Tauro

El defensor de lo sólido y sensorial

Al ser un signo de Tierra, Tauro valora lo tangible, la estabilidad y la calidad de vida que le brindan los sentidos. El folklore, con sus comidas, su música y su artesanía, es una manifestación concreta y placentera de la tradición que ellos buscan mantener.

  • Afinidad folklórica: Los taurinos aman participar en las costumbres que involucran los placeres terrenales. Disfrutan la comida típica, las danzas que conectan con la tierra y las festividades que se repiten con regularidad. Para ellos, la costumbre folklórica es sinónimo de confiabilidad y disfrute.

  • Motivación: La tradición es la base sólida y predecible que necesitan para sentirse seguros en un mundo en constante cambio.

Tercer puesto: Capricornio

El respetuoso de la norma y la historia

Capricornio se rige por Saturno, el planeta que simboliza el orden, la estructura, el tiempo y la autoridad. Su respeto por las tradiciones folklóricas es más estructural y ceremonial que emocional o sensorial. Ven en el folklore una prueba de la durabilidad y el éxito de una cultura.

  • Afinidad folklórica: Se preocupan por el respeto a las jerarquías, el cumplimiento estricto de los rituales festivos y la preservación histórica de las instituciones culturales. Son los que se aseguran de que las normas y el protocolo de un evento folklórico se mantengan intactos.

  • Motivación: La tradición es la estructura que dota de seriedad, respeto y continuidad a una sociedad.

Temas
Seguí leyendo

¡Qué plomos! Cuáles son los 3 signos más insoportables, según la IA

A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Profesantes de la alegría: los tres signos que tienen el optimismo como gran aliado

Advertencia para graciosos: el top 3 de los signos más cascarrabias y gruñones

Con un guiño a D10S, en el día de su cumple: según tu signo, qué tan bueno sos jugando al fútbol

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
De novela

La pelea de pareja que terminó con un hombre perdido en los campos de Jáchal y casi muerto de sed

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan
¡Qué joyitas!

Un espectáculo de lujo: 30 Ferraris desfilarán por las calles de San Juan

Una de las máquinas robadas.
Robo de madrugada

Golpe millonario a un negocio de Desamparados que alquila máquinas y herramientas de obra

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar
Justicia

La tiktoker asesina, desde la cárcel, se burló de la familia de la víctima, a la que había hecho descuartizar

Te Puede Interesar

Cronología del Radiotelescopio CART: desde la novedad celebrada por la comunidad científica mundial al riesgo de quedar en la nada video
Informe especial

Cronología del Radiotelescopio CART: desde la novedad celebrada por la comunidad científica mundial al riesgo de quedar en la nada

Por Celeste Roco Navea
Gresca a tiros en La Bebida: dos acusados aceptaron la condena en un juicio abreviado
Tribunales

Gresca a tiros en La Bebida: dos acusados aceptaron la condena en un juicio abreviado

Evalúan un posible aumento en las tarifas de los colectivos en San Juan
Transporte

Evalúan un posible aumento en las tarifas de los colectivos en San Juan

Las autoridades planean mantener prácticamente sin cambios los accesos al predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Chancay, para la Fiesta del Sol 2025 en relación a la edición anterior.
En el Estadio del Bicentenario

Planean mantener los mismos accesos a la Fiesta del Sol que el año pasado: "Lo que funciona no se toca"

San Juan, con menos envíos de la Nación que el promedio: creció 0,5% real en octubre
Informe del IARAF y coparticipación

Llegó más plata de Nación, pero San Juan sigue por debajo del promedio