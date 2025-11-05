miércoles 5 de noviembre 2025

Astrología

Mercurio retrógrado llega en noviembre: las claves para afrontarlo y despedir el año a pura reflexión

Del 9 al 29 de noviembre sucederá el último Mercurio Retrógrado del año. Quienes saben sobre el tema, entienden que es un proceso de grandes cambios, por lo que repasamos las claves para evitar un impacto negativo.

Por Mariela Pérez
image

Llega el último Mercurio Retrógrado del año, y para quienes saben y creen en las energías de los astros, entienden que esto implica un momento de mucho movimiento emocional. Será desde el 9 al 29 de noviembre y esta vez el plantea de la mente y la comunicación viajará hacia atrás entre Sagitario y Escorpio, dos signos que se caracterizan por ser sinceros y honestos.

Ante este panorama, se vienen días complejos donde es mejorar bajar las revoluciones, observar el entorno y los contextos y proteger las energías propias.

image

Aunque comúnmente se asocia con aspectos negativos, es importante comprender sus energías y aprovecharlas de manera favorable, ya que no necesariamente tiene que ser desfavorable. Mercurio retrógrado es una oportunidad para frenar, revisar y reorganizar lo que venía funcionando en piloto automático.

Claves para afrontar el último Mercurio Retrógrado del año

Desde el 9 al 17 de noviembre se registrará Mercurio retrógrado en Sagitario, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

Calma ante la toma decisiones: Puede haber confusión mental, exceso de confianza o dificultad para sostener la palabra dada. Es un periodo ideal para revisar creencias, reformular proyectos de largo plazo y ajustar la dirección del camino personal. Conviene postergar decisiones impulsivas, especialmente en estudios, viajes o contratos. La clave es observar sin precipitarse.

Signos y ascendentes más influenciados:

  • Sagitario: revisión profunda de objetivos, fe y sentido de propósito.
  • Géminis: replanteo de acuerdos y diálogos; necesidad de silencio interior.
  • Virgo y Piscis: revisión de rutinas, proyectos y comunicación laboral; cansancio mental o dispersión.

Desde el 18 al 29 de noviembre, será el turno de Mercurio retrógrado en Escorpio, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

Evita los impulsos: La energía se volverá emocional, intensa e introspectiva. Pueden surgir situaciones del pasado que buscan un cierre. Será un ciclo ideal para una limpieza mental y emocional, con el propósito de sanar y no desestabilizar.

Signos y ascendentes más influenciados:

  • Escorpio: replanteo de vínculos y decisiones personales; claridad emocional.
  • Tauro: ajustes económicos y afectivos; búsqueda de estabilidad emocional.
  • Leo y Acuario: tensiones en relaciones o alianzas; necesidad de medir palabras y evitar impulsos.
image

Recomendaciones generales

  • Revisa contratos, documentos y acuerdos antes de firmar.
  • Evita discusiones intensas o juicios apresurados.
  • Respeta los tiempos del silencio: la mente necesita pausa para comprender.
  • Limpia tu entorno digital y emocional: lo que se va, deja espacio a lo nuevo.
  • Retoma lo pendiente: conversaciones, tareas o ideas inconclusas.
