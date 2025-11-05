Mercurio retrógrado llega en noviembre: las claves para afrontarlo y despedir el año a pura reflexión

Llega el último Mercurio Retrógrado del año, y para quienes saben y creen en las energías de los astros, entienden que esto implica un momento de mucho movimiento emocional. Será desde el 9 al 29 de noviembre y esta vez el plantea de la mente y la comunicación viajará hacia atrás entre Sagitario y Escorpio, dos signos que se caracterizan por ser sinceros y honestos.

Ante este panorama, se vienen días complejos donde es mejorar bajar las revoluciones, observar el entorno y los contextos y proteger las energías propias.

Aunque comúnmente se asocia con aspectos negativos, es importante comprender sus energías y aprovecharlas de manera favorable, ya que no necesariamente tiene que ser desfavorable. Mercurio retrógrado es una oportunidad para frenar, revisar y reorganizar lo que venía funcionando en piloto automático.

Claves para afrontar el último Mercurio Retrógrado del año

Desde el 9 al 17 de noviembre se registrará Mercurio retrógrado en Sagitario, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

Calma ante la toma decisiones: Puede haber confusión mental, exceso de confianza o dificultad para sostener la palabra dada. Es un periodo ideal para revisar creencias, reformular proyectos de largo plazo y ajustar la dirección del camino personal. Conviene postergar decisiones impulsivas, especialmente en estudios, viajes o contratos. La clave es observar sin precipitarse.

Signos y ascendentes más influenciados:

Sagitario: revisión profunda de objetivos, fe y sentido de propósito.

Géminis: replanteo de acuerdos y diálogos; necesidad de silencio interior.

Virgo y Piscis: revisión de rutinas, proyectos y comunicación laboral; cansancio mental o dispersión.

Desde el 18 al 29 de noviembre, será el turno de Mercurio retrógrado en Escorpio, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

Evita los impulsos: La energía se volverá emocional, intensa e introspectiva. Pueden surgir situaciones del pasado que buscan un cierre. Será un ciclo ideal para una limpieza mental y emocional, con el propósito de sanar y no desestabilizar.

Signos y ascendentes más influenciados:

Escorpio: replanteo de vínculos y decisiones personales; claridad emocional.

Tauro: ajustes económicos y afectivos; búsqueda de estabilidad emocional.

Leo y Acuario: tensiones en relaciones o alianzas; necesidad de medir palabras y evitar impulsos.

Recomendaciones generales