viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

La inevitable energía negativa: los tres signos más propensos a la envidia

Analizando la intensidad emocional, el orgullo y la necesidad de control que rigen a cada constelación, se puede identificar el 'Top 3' de los signos más envidiosos

Por Mario Godoy
Hay signos que son la envidia personificada.

Hay signos que son la envidia personificada.

La envidia, ese sentimiento que oscurece el alma ante el brillo ajeno, es una emoción humana compleja. En el mapa astral, mientras algunos signos la gestionan con indiferencia o la transforman en motivación, otros parecen tener una predisposición cósmica a sentir ese escozor cuando alguien más logra lo que ellos anhelan.

Lee además
Hay signos que destacan por su paciencia.
Lo dicen los astros

Don Tilo y doñas Valeriana y Melisa: conocé cuáles son los signos más pacientes
Hay tres signos que empiezan el día con la peor de las ondas.
Lo dicen los astros

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Analizando la intensidad emocional, el orgullo y la necesidad de control que rigen a cada constelación, hemos identificado el "Top 3" de los signos que la astrología señala como los más envidiosos del zodiaco.

Escorpio - La rivalidad silenciosa

No es sorpresa que Escorpio, el signo de Agua regido por Plutón (el planeta de la transformación y las sombras), encabece esta lista. Su profunda intensidad emocional y su naturaleza extremadamente competitiva alimentan la envidia de forma secreta y silenciosa.

  • El origen de la envidia: El Escorpiano necesita el control y vive todo de manera profunda. Si percibe que alguien tiene más poder, magnetismo o éxito que él, lo toma como una ofensa personal. No soporta sentir que fue superado o que se le ha arrebatado algo que considera suyo (ya sea un logro, una pareja o el reconocimiento).

  • Cómo se manifiesta: Su envidia raramente es abierta. Se disfraza de indiferencia, frialdad o, en el peor de los casos, en un resentimiento que puede guardar durante años. Utiliza esa energía para compararse constantemente y, aunque parezca inmutable, internamente está luchando con un deseo voraz de superación.

  • El consejo astral: Canalizar esa intensidad en automotivación y recordar que el poder más grande reside en la autotransformación, no en la rivalidad con terceros.

Leo - El orgullo herido

Regido por el Sol, Leo necesita ser, por naturaleza, el centro de atención, admiración y reconocimiento. Cuando esa luz se dirige hacia otra persona, su enorme orgullo puede convertirse rápidamente en envidia.

  • El origen de la envidia: La envidia de Leo nace de la pérdida de protagonismo. Necesitan constantemente el aplauso y sentirse valorados. Si otro "león" o cualquier persona brilla más intensamente en su entorno social o laboral, el ego de Leo se siente herido y desvalorizado.

  • Cómo se manifiesta: A diferencia de Escorpio, la envidia de Leo es más dramática y evidente. Puede recurrir a desvalorizar los logros ajenos con críticas o comentarios arrogantes, o directamente se aísla, sintiéndose la víctima que no recibe el reconocimiento que, según él, merece.

  • El consejo astral: Reconocer que el brillo de los demás no apaga el propio y cultivar la humildad y la empatía, cualidades que engrandecen a un verdadero líder.

Virgo - La frustración de la comparación

El signo de Tierra, obsesionado con el orden y el perfeccionismo, no envidia la riqueza, sino la capacidad ajena para lograr la excelencia o para vivir sin el estrés del detalle.

  • El origen de la envidia: La envidia de Virgo proviene de su autoexigencia extrema. Se frustran cuando alguien más logra un objetivo que ellos mismos no pudieron alcanzar con el nivel de "perfección" que esperaban. Constantemente analizan y comparan su proceso y sus resultados con los de los demás.

  • Cómo se manifiesta: Oculta su envidia bajo una capa de crítica. Tiende a señalar los defectos de la persona exitosa para disimular su propia inseguridad o frustración. Su envidia es silenciosa y se centra en los detalles técnicos del triunfo ajeno, nunca en el sentimiento puro de querer lo que el otro tiene.

  • El consejo astral: Aceptar que la perfección no existe y que cada persona tiene sus propios tiempos y procesos de éxito, liberándose de la trampa de la comparación constante.

Temas
Seguí leyendo

Raíces profundas: los 3 signos más respetuosos de las tradiciones folklóricas

Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros

Maestros de la noche: estos 3 signos tienen la llave para organizar la fiesta perfecta

¡Qué plomos! Cuáles son los 3 signos más insoportables, según la IA

A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Según tu signo, ¿qué plato de comida serías?

Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Gentileza Municipalidad de Calingasta
Repercusiones

Sigue la polémica por los daños en la Pampa del Leoncito: aseguran que el responsable no es guía y apuntan a habilitar profesionales en Calingasta

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Te Puede Interesar

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los miradores del dique Punta Negra. 
Se viene el verano

Punta Negra se transforma con los nuevos miradores: los primeros ya van por el 60%

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

Un taxi sufrió graves daños luego de una rama cayera sobre él, en medio de la tormenta de este jueves, en Capital.
Video

Casi una tragedia: una gran rama cayó sobre un taxi en pleno centro mientras esperaba en el semáforo

Tres artistas destacados en el equipo que dará vida a San Juan, mi tierra querida, el show central de la Fiesta Nacional del Sol.
Talento sin límites

Cuando el arte abre puertas: tres historias que inspiran en el show central de Fiesta Nacional del Sol