Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

La astrología y la música argentina se fusionan en esta divertida propuesta que revela qué cantante nacional se parece más a vos según tu signo del zodíaco . Desde el fuego de Aries hasta la sensibilidad de Piscis, cada artista representa la energía, el estilo y la esencia de cada signo. ¿Listo para saber quién sos?

Intenso, apasionado y con energía arrolladora. Si sos Aries, te identificás con Trueno, un artista que no teme decir lo que piensa y que siempre va al frente con actitud y fuerza.

Tauro – Abel Pintos

Romántico, perseverante y con una voz que transmite calma. Tauro es Abel Pintos, símbolo de estabilidad, ternura y amor profundo por lo que hace.

Géminis – Lali

Divertido, versátil y camaleónico. Géminis vibra al ritmo de Lali, que cambia de estilo sin miedo y siempre sorprende con algo nuevo.

Cáncer – Fito Páez

Emocional, nostálgico y creativo. Fito Páez encarna la sensibilidad de Cáncer, ese signo que transforma los sentimientos en arte.

Leo – Tini Stoessel

Brillante, carismático y nacido para brillar. Tini refleja el fuego y la confianza de Leo, un signo que siempre se roba el escenario.

Virgo – Diego Torres

Organizado, perfeccionista y optimista. Diego Torres simboliza el equilibrio y la calidez que caracterizan a Virgo, siempre buscando la armonía.

Libra – Nathy Peluso

Elegante, audaz y magnética. Nathy Peluso representa a Libra, un signo que combina belleza con poder y arte con rebeldía.

Escorpio – Wos

Profundo, intenso y misterioso. Wos encarna la pasión transformadora de Escorpio, un artista que deja huella y no teme confrontar.

Sagitario – Chano

Libre, aventurero y soñador. Chano es el espíritu sagitariano: impredecible, lleno de historias y con ganas de explorar nuevos caminos.

Capricornio – Andrés Calamaro

Ambicioso, clásico y con una carrera sólida. Calamaro es puro Capricornio: trabajo, talento y una mente enfocada en dejar legado.

Acuario – Dante Spinetta

Original, disruptivo y vanguardista. Dante Spinetta refleja el aire innovador de Acuario, siempre un paso adelante en la música y en la moda.

Piscis – Charly García

Soñador, emocional y genial. Charly García es la esencia pura de Piscis: sensibilidad extrema, arte sin límites y una conexión única con el alma.