miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horóscopo

Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

Descubrí qué cantante argentino representa mejor tu personalidad según tu signo del zodíaco. Desde Lali y Trueno hasta Charly García y Abel Pintos, cada artista refleja la energía, el estilo y la esencia de cada signo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
signo horoscopo zodiaco cantantes argentinos

La astrología y la música argentina se fusionan en esta divertida propuesta que revela qué cantante nacional se parece más a vos según tu signo del zodíaco. Desde el fuego de Aries hasta la sensibilidad de Piscis, cada artista representa la energía, el estilo y la esencia de cada signo. ¿Listo para saber quién sos?

Lee además
mercurio retrogrado llega en noviembre: las claves para afrontarlo y despedir el ano a pura reflexion
Astrología

Mercurio retrógrado llega en noviembre: las claves para afrontarlo y despedir el año a pura reflexión
Hay tres signos que empiezan el día con la peor de las ondas.
Lo dicen los astros

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Aries – Trueno

Intenso, apasionado y con energía arrolladora. Si sos Aries, te identificás con Trueno, un artista que no teme decir lo que piensa y que siempre va al frente con actitud y fuerza.

Tauro – Abel Pintos

Romántico, perseverante y con una voz que transmite calma. Tauro es Abel Pintos, símbolo de estabilidad, ternura y amor profundo por lo que hace.

Géminis – Lali

Divertido, versátil y camaleónico. Géminis vibra al ritmo de Lali, que cambia de estilo sin miedo y siempre sorprende con algo nuevo.

Cáncer – Fito Páez

Emocional, nostálgico y creativo. Fito Páez encarna la sensibilidad de Cáncer, ese signo que transforma los sentimientos en arte.

Leo – Tini Stoessel

Brillante, carismático y nacido para brillar. Tini refleja el fuego y la confianza de Leo, un signo que siempre se roba el escenario.

Virgo – Diego Torres

Organizado, perfeccionista y optimista. Diego Torres simboliza el equilibrio y la calidez que caracterizan a Virgo, siempre buscando la armonía.

Libra – Nathy Peluso

Elegante, audaz y magnética. Nathy Peluso representa a Libra, un signo que combina belleza con poder y arte con rebeldía.

Escorpio – Wos

Profundo, intenso y misterioso. Wos encarna la pasión transformadora de Escorpio, un artista que deja huella y no teme confrontar.

Sagitario – Chano

Libre, aventurero y soñador. Chano es el espíritu sagitariano: impredecible, lleno de historias y con ganas de explorar nuevos caminos.

Capricornio – Andrés Calamaro

Ambicioso, clásico y con una carrera sólida. Calamaro es puro Capricornio: trabajo, talento y una mente enfocada en dejar legado.

Acuario – Dante Spinetta

Original, disruptivo y vanguardista. Dante Spinetta refleja el aire innovador de Acuario, siempre un paso adelante en la música y en la moda.

Piscis – Charly García

Soñador, emocional y genial. Charly García es la esencia pura de Piscis: sensibilidad extrema, arte sin límites y una conexión única con el alma.

Temas
Seguí leyendo

Según tu signo, ¿qué canción serías? Descubrí qué tema te representa según tu personalidad zodiacal

Con un guiño a D10S, en el día de su cumple: según tu signo, qué tan bueno sos jugando al fútbol

Raíces profundas: los 3 signos más respetuosos de las tradiciones folklóricas

Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros

Maestros de la noche: estos 3 signos tienen la llave para organizar la fiesta perfecta

¡Qué plomos! Cuáles son los 3 signos más insoportables, según la IA

A puro overol: los tres signos que enfrentarán el mayor desafío en lo que resta del 2025

Marche una frazada: volvió el frío a San Juan y hay tres signos muy friolentos que lo padecen mucho

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hay tres signos que empiezan el día con la peor de las ondas.
Lo dicen los astros

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Te Puede Interesar

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Hospital Rawson crece la demanda, un centro de salud estatal que cuenta con tecnología y excelentes profesionales pero que no da abasto con la cantidad creciente de pacientes. 
Tendencia

Crece la demanda de atención de salud gratuita en San Juan: las cifras oficiales y cómo se timonea el alud de pacientes

La hinchada de San Martín
Máxima seguridad

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil
Alivio

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Carlos Munisaga y Fabián Gramajo, en el posteo que ambos destacaron. 
La foto que habla

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas