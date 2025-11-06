Según tu signo, ¿qué plato de comida serías?

La astrología no solo puede decirte cómo sos en el amor o en el trabajo, también puede revelar algo mucho más divertido. Qué plato de comida te representa según tu signo zodiacal . Si alguna vez te preguntaste qué sabor tendría tu personalidad, preparate para descubrirlo.

Horóscopo Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

Lo dicen los astros Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Aries es fuego, impulso y acción. Siempre tiene hambre de aventuras, y por eso su plato ideal es una hamburguesa completa, con papas y aderezos sin medida. Energía pura y sin complicaciones.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): un buen asado

Los taurinos aman el placer y la buena comida. Nada los representa mejor que un asado con amigos, con el punto justo de cocción y un vino que acompañe. Son fieles a los sabores tradicionales.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): tapas o picada

Curiosos y cambiantes, los geminianos necesitan variedad. Una picada llena de opciones es su esencia: un poco de todo, y siempre con buena charla de por medio.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): pastel de papa casero

El signo más nostálgico del zodiaco no puede evitar buscar sabores del hogar. El pastel de papa, calentito y reconfortante, es su comida del alma.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): sushi gourmet

A los leoninos les encanta destacar y disfrutar de lo mejor. El sushi elegante y bien presentado refleja su gusto refinado y su deseo de impresionar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): ensalada equilibrada

Meticulosos y organizados, los virginianos eligen una ensalada fresca, balanceada y perfectamente armada. Sana, práctica y con estilo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): pasta con salsa blanca

Amantes de la armonía, los librianos se inclinan por sabores suaves y equilibrados, como una buena pasta con salsa blanca. Es el plato perfecto para acompañar una cena romántica.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): chocolate amargo

Intensos y apasionados, los escorpianos se sienten identificados con el sabor profundo del chocolate amargo. Misterioso, irresistible y con un toque de peligro.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): tacos picantes

Aventureros y libres, los sagitarianos aman probar sabores nuevos. Los tacos con un toque picante reflejan su espíritu viajero y su energía contagiosa.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): milanesa con puré

Tradicionales, responsables y de gustos clásicos. La milanesa con puré es su plato ideal: simple, sabroso y reconfortante, como una promesa de hogar.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): poke bowl

Original y moderno, Acuario no sigue recetas comunes. El poke bowl, con ingredientes frescos y combinaciones inesperadas, es su comida perfecta: creativa y saludable.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): risotto cremoso

Soñadores y sensibles, los piscianos encuentran en un risotto suave y cremoso su plato ideal. Tiene alma, textura y un toque poético que los enamora.