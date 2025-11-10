lunes 10 de noviembre 2025

Lo dicen los astros

El síndrome del lunes: los tres signos a los que más les cuesta arrancar la semana

Para algunos signos del zodiaco, la transición del domingo al lunes se convierte en una verdadera odisea. Mirá de cuáles se trata

Por Mario Godoy
Hay signos que padecen mucho arrancar la semana.

El inicio de la semana laboral es un desafío para la mayoría, pero para algunos signos del zodiaco, la transición del domingo al lunes se convierte en una verdadera odisea. Analizamos las dinámicas astrales y las personalidades que hacen que el 'lunes' sea su némesis. Basado en las tendencias de la autoexigencia, la dificultad para delegar y la sensibilidad emocional, aquí está el ranking de los tres signos a los que más les cuesta sintonizar con la energía semanal:

Tercer Puesto: Tauro - El desafío de soltar las riendas

Para el toro del zodiaco, el problema del lunes no es la pereza, sino la carga. Tauro valora profundamente la estabilidad, la organización y, sobre todo, tener el control de su entorno y sus tareas.

  • ¿Por qué les cuesta? Su naturaleza terrestre y fija los lleva a ser excesivamente responsables y a creer que si quieren que algo salga perfecto, deben hacerlo ellos mismos. El lunes arranca con una montaña de responsabilidades que no saben (o no quieren) delegar. Sienten que el peso del mundo laboral está sobre sus hombros, lo que genera una fatiga mental inmediata.

  • La tarea pendiente: Aprender a confiar en los demás y entender que pedir ayuda no resta valor, sino que multiplica su capacidad de descanso y disfrute.

Segundo puesto: Virgo - La trampa de la prfección

Virgo, el signo de la autoexigencia y el análisis meticuloso, es su propio verdugo. Su dificultad para arrancar la semana está directamente ligada a la presión interna por hacerlo todo impecable desde el primer minuto.

  • ¿Por qué les cuesta? Viven con un temor constante al error. El lunes se presenta como un lienzo en blanco que debe ser perfecto, y la sola idea de no poder cumplir con sus altísimos estándares los paraliza o los llena de ansiedad. Su mente empieza a revisar cada detalle, a dudar de sus planes, y esto les roba una energía vital que deberían usar para empezar a trabajar.

  • La tarea pendiente: Practicar la autocompasión y entender que un 80% de esfuerzo es suficiente. Deben buscar la suavidad consigo mismos en lugar de la crítica constante.

Primer Puesto: Piscis - El escape de la realidad dura

Piscis se lleva la medalla de oro en la dificultad para arrancar. Este signo de agua, sensible y soñador, tiene la conexión más débil con el mundo material y estructurado. El lunes representa el brutal choque con una realidad que preferiría evitar.

  • ¿Por qué les cuesta? Su naturaleza empática y emocionalmente profunda los hace absorber las energías del fin de semana (o incluso las preocupaciones globales). No quieren salir de su burbuja de fantasía, descanso o introspección. El 'modo laboral' les resulta frío, duro y carente de la magia o la profundidad que buscan. El esfuerzo de poner límites y enfrentarse a la rutina es agotador para su espíritu etéreo.

  • La tarea pendiente: Establecer pequeñas rutinas de anclaje (meditación, música suave, un desayuno especial) que les permitan hacer una transición más amable entre el mundo de los sueños y las responsabilidades terrenales.

