viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Horóscopo

Según tu signo, ¿qué futbolista serías?: descubrí qué jugador representa mejor tu personalidad según el zodíaco

Cada signo del zodíaco tiene su propio estilo para encarar la vida… y también la cancha. Descubrí qué futbolista representa mejor tu personalidad según tu signo y qué rasgos compartís con las grandes estrellas del fútbol mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
signo zodiaco futbolista

El fútbol y la astrología parecen mundos diferentes, pero comparten una pasión en común. Ambos despiertan emociones intensas y reflejan parte de lo que somos. Así como cada signo tiene una forma particular de encarar la vida, también hay futbolistas que encarnan esa misma energía dentro de la cancha. ¿Querés saber qué jugador se parece más a vos según tu signo? Mirá esta guía y descubrí tu versión futbolera según el zodíaco.

Lee además
segun tu signo, ¿que plato de comida serias?
Horóscopo

Según tu signo, ¿qué plato de comida serías?
Hay signos que son la envidia personificada.
Lo dicen los astros

La inevitable energía negativa: los tres signos más propensos a la envidia

Aries (21 de marzo - 19 de abril) — Cristiano Ronaldo

Competitivo, ambicioso y con un fuego interior imposible de apagar. Si sos Aries, tu espíritu guerrero y tu hambre de victoria te alinean con Cristiano Ronaldo. No bajás los brazos nunca y necesitás destacar.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) — Toni Kroos

Constante, paciente y amante de la estabilidad. Tauro se identifica con Toni Kroos: un jugador confiable, elegante y que nunca pierde la calma. Sos de los que prefieren la efectividad a los brillos innecesarios.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio) — Ángel Di María

Versátil, rápido y cambiante. Géminis tiene la habilidad de adaptarse a cualquier posición, igual que Fideo. Sos carismático, sociable y, cuando te lo proponés, podés marcar la diferencia con ingenio.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) — Lionel Messi

Sensible, emocional y con un fuerte apego a los afectos. Cáncer vibra con la energía de Messi: reservado fuera de la cancha, pero imparable cuando se conecta con su pasión. El corazón te guía siempre.

Leo (23 de julio - 22 de agosto) — Zlatan Ibrahimovic

Orgulloso, carismático y con una confianza que ilumina el estadio. Leo tiene la energía magnética de Zlatan. Te gusta ser el centro de atención y dejar una huella en cada paso que das.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) — Luka Modri

Perfeccionista, ordenado y con una mente estratégica. Virgo se refleja en Modri: analiza, organiza y ejecuta. No necesitás gritar para brillar; tu talento habla por vos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) — Antoine Griezmann

Elegante, sociable y amante del equilibrio. Libra se identifica con Griezmann: combina estilo, simpatía y una habilidad natural para mantener la armonía dentro del equipo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) — Diego Maradona

Apasionado, intenso y misterioso. Escorpio vive el fútbol (y la vida) con profundidad, igual que el Diego. Sos capaz de lo imposible cuando te entregás por completo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) — Kylian Mbappé

Aventurero, entusiasta y amante de los desafíos. Sagitario tiene la velocidad y la energía de Mbappé: nunca se conforma y siempre busca nuevos horizontes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) — Paolo Maldini

Responsable, disciplinado y con una ética de trabajo admirable. Capricornio es como Maldini: sobrio, constante y con una carrera construida a base de esfuerzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) — Ronaldinho

Creativo, libre y rebelde. Acuario vibra con el espíritu de Ronaldinho: rompe esquemas, crea magia y disfruta del juego como nadie. Sos el que sorprende siempre.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) — Andrés Iniesta

Soñador, sensible y con un talento que fluye casi sin esfuerzo. Piscis se refleja en Iniesta: silencioso, pero esencial. Tu intuición es tu mayor fortaleza dentro y fuera de la cancha.

Temas
Seguí leyendo

Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

Según tu signo, ¿qué canción serías? Descubrí qué tema te representa según tu personalidad zodiacal

Con un guiño a D10S, en el día de su cumple: según tu signo, qué tan bueno sos jugando al fútbol

Don Tilo y doñas Valeriana y Melisa: conocé cuáles son los signos más pacientes

Mercurio retrógrado llega en noviembre: las claves para afrontarlo y despedir el año a pura reflexión

Nubarrones en los buenos días: estos son los 3 signos que tienen el peor despertar

Raíces profundas: los 3 signos más respetuosos de las tradiciones folklóricas

Cuidado con las chusmas: conocé cuáles son los tres signos más cizañeros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hay signos que son la envidia personificada.
Lo dicen los astros

La inevitable energía negativa: los tres signos más propensos a la envidia

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

El dólar 
Mercado cambiario

Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas
Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas

Con fondos mineros, Iglesia comenzó la construcción de su primer Centro Cultural y Educativo. Vista en Render de cómo quedará la obra al finalizar. 
Obra esencial

Iglesia ya levanta su primer Centro Cultural: el norte sanjuanino tendrá un espacio de nivel financiado con regalías mineras