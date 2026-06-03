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Lo dicen los astros

Los reyes del 'brainstorming': los 3 signos que rebosan de ideas y ocurrencias

Si estás buscando armar el equipo definitivo para tu próxima reunión creativa, hay tres signos que no pueden faltar en tu mesa

Por Mario Godoy
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En el mundo laboral y creativo, las sesiones de brainstorming o tormentas de ideas son el motor que impulsa los grandes proyectos. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma facilidad para encender la chispa de la imaginación o conectar conceptos desde perspectivas únicas.

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Según la astrología, la configuración cósmica influye directamente en nuestras habilidades cognitivas y en cómo fluyen nuestras ideas. Si estás buscando armar el equipo definitivo para tu próxima reunión creativa, hay tres signos del zodíaco que no pueden faltar en tu mesa. Ellos son los verdaderos catalizadores del ingenio.

1. Géminis: El torbellino de la agilidad mental

Si una tormenta de ideas necesita velocidad, Géminis es el rayo. Gobernado por el planeta de la comunicación y el intelecto, este signo procesa la información a una velocidad envidiable.

  • Su superpoder creativo: La asociación libre. Géminis es capaz de saltar de un tema a otro y encontrar conexiones ocultas donde otros solo ven caos.

  • En la reunión: No te dará una sola propuesta; te dará diez opciones diferentes en cinco minutos. Su mente dual le permite ver un problema desde múltiples perspectivas simultáneamente, lo que desbloquea cualquier debate estancado.

2. Acuario: El visionario disruptivo

Si buscas ideas convencionales, no llames a un Acuario. Este signo vive en el futuro y se nutre de lo inusual. Urano, su planeta regente, es el astro de la revolución y la innovación, lo que los convierte en los "pensadores fuera de la caja" por excelencia.

  • Su superpoder creativo: La originalidad radical. A Acuario no le importa el "siempre se ha hecho así"; de hecho, prefiere romper el statu quo.

  • En la reunión: Lanzará las propuestas más excéntricas y vanguardistas. Aunque al principio algunas puedan parecer imposibles, suelen ser la semilla de los conceptos más revolucionarios y exitosos del mercado.

3. Piscis: El pozo sin fondo de la imaginación

Si necesitas que la tormenta de ideas explore terrenos verdaderamente artísticos, conceptuales o emocionales, Piscis es indispensable. Al estar regido por Neptuno, el planeta de los sueños, la fantasía y el inconsciente, Piscis no piensa de forma lineal; su mente opera en un plano donde todo es posible.

  • Su superpoder creativo: El pensamiento lateral y la empatía conceptual. Piscis puede ponerse en la piel del usuario o del espectador final como nadie, traduciendo emociones en ideas tangibles.

  • En la reunión: Aportará esa mirada poética o abstracta que humaniza los proyectos. Cuando el equipo esté bloqueado buscando soluciones lógicas, Piscis romperá la estructura con una propuesta intuitiva que le devolverá el alma y la magia a la propuesta.

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