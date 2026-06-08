¿Interés o lenguaje del amor?: estos son los tres signos a los que más les fascinan los regalos

A todos nos gusta recibir un detalle de vez en cuando, pero para algunas personas el momento de desenvolver un paquete es una experiencia casi mística. No se trata necesariamente de materialismo o de fijarse en el precio; para ellos, el obsequio es una demostración física de afecto, una prueba irrefutable de que alguien estuvo pensando en ellos.

Lo dicen los astros Los reyes del 'bancame un ratito': los 3 signos que más vueltas dan para cumplir con el trabajo

Dentro del zodiaco, existen personalidades que tienen los regalos como su principal "lenguaje del amor". Si querés ganarte su corazón, pedirles perdón o simplemente verlos sonreír con ganas, un paquete con moño es la llave maestra.

¿Quiénes son los tres signos que más disfrutan de recibir regalos y por qué los mueve tanto este detalle? Te lo desglosamos a continuación.

1. Leo: el rey que exige su tributo

Para Leo, recibir un regalo es mucho más que el objeto en sí: es una validación de su estatus y de lo importante que es en la vida del otro. Regido por el Sol, a este signo le encanta sentirse el centro de atención, y un obsequio es la forma perfecta de alimentar su fuego interno.

Cómo lo viven: Les fascina la pompa. El paquete llamativo, la sorpresa en público y el factor "wow". Si el regalo es personalizado o demuestra que conocés sus gustos sofisticados, se van a derretir.

El trasfondo: No es por codicia, es por orgullo. Para Leo, el esfuerzo que pusiste en elegir el regalo mide directamente el tamaño del amor o la admiración que sentís por ellos. ¡Y les encanta presumirlo!

2. Tauro: el amante del placer material y los sentidos

Tauro es un signo de tierra regido por Venus, el planeta de la belleza, el disfrute y los bienes materiales. Para el toro, el amor no puede ser solo palabras abstractas; necesita tocarlo, olerlo, saborearlo o verlo. Por eso, un regalo físico es la traducción perfecta de un sentimiento.

Cómo lo viven: Tienen un ojo clínico para la calidad. Disfrutan de las texturas, los buenos perfumes, la ropa de abrigo suave o un buen vino. El ritual de abrir el paquete despacio y saborear el momento es parte del placer.

El trasfondo: Buscan el confort y la seguridad. Un regalo útil, duradero o de primera calidad les demuestra que te importás por su bienestar y por consentir sus sentidos. Con un Tauro, los detalles entran por los ojos y el bolsillo.

3. Libra: estética, romance y el arte del detalle

Libra, también regido por Venus, vive la vida a través de la búsqueda de la armonía, la belleza y las relaciones. Para ellos, el intercambio de regalos es una de las tradiciones más románticas y sociales que existen. Les encanta regalar, pero esperan (y mucho) que la cortesía vuelva de la misma manera.