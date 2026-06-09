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Lo dicen los astros

Los 3 signos con el peor trato hacia los demás: ¿por qué son tan difíciles?

No es que tengan malas intenciones de nacimiento, sino que sus mecanismos de defensa y sus rasgos de personalidad los vuelven propensos a la hostilidad, la frialdad o la confrontación.

Por Mario Godoy
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En el complejo mapa de la astrología, cada signo posee virtudes admirables, pero también un "lado B" que puede hacer saltar chispas en las relaciones interpersonales. Mientras algunos se destacan por su paciencia y diplomacia, otros tienen una naturaleza tan intensa, directa o distante que, a menudo, son catalogados como los signos con el peor trato hacia los demás.

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No es que tengan malas intenciones de nacimiento, sino que sus mecanismos de defensa y sus rasgos de personalidad los vuelven propensos a la hostilidad, la frialdad o la confrontación. A continuación, desglosamos quiénes son y por qué a veces cuesta tanto lidiar con ellos.

1. Escorpio: el hielo que quema

Si hay un signo que sabe cómo marcar distancia y herir con precisión quirúrgica cuando se siente amenazado, ese es Escorpio. Regido por Plutón, el signo de agua es extremadamente intuitivo, pero también desconfiado por naturaleza.

  • ¿Por qué tienen mal trato? Escorpio no tiene grises: es todo o nada. Si percibe una traición, una mentira o simplemente una actitud que no le cuadra, su reacción inmediata es levantar un muro impenetrable de frialdad o, peor aún, lanzar un comentario ácido que da justo en el punto débil del otro.

  • El detonante: La falta de lealtad. Su aparente maltrato suele ser un escudo para proteger su propia vulnerabilidad.

2. Aries: la tormenta impulsiva

Aries, el primer signo del zodiaco, está regido por Marte, el dios de la guerra. Esto lo dota de una energía arrolladora, pero también de una impaciencia crónica y un temperamento explosivo.

  • ¿Por qué tienen mal trato? Los arianos no filtran. Dicen lo que piensan exactamente en el momento en que lo piensan, sin medir si sus palabras pueden resultar hirientes o desconsideradas. Si las cosas no se hacen a su ritmo o bajo sus reglas, su frustración se traduce en un trato rudo, soberbio y confrontativo.

  • El detonante: La lentitud o la contradicción. Lo "bueno" de Aries es que la tormenta pasa rápido, pero el daño colateral de sus respuestas filosas suele quedar flotando en el aire.

3. Capricornio: la frialdad implacable

A diferencia de Aries, el peor trato de Capricornio no viene desde el grito o la pasión, sino desde la indiferencia y el menosprecio intelectual o profesional. Regido por Saturno, el signo de tierra prioriza la lógica, la eficiencia y los objetivos por encima de las emociones.

  • ¿Por qué tienen mal trato? Cuando Capricornio está enfocado o bajo estrés, puede volverse sumamente cortante, distante y despectivo. Tienen muy poca tolerancia para lo que consideran "quejas innecesarias" o drama, lo que hace que su trato hacia los demás sea percibido como robótico, insensible y excesivamente rígido.

  • El detonante: La incompetencia o la falta de compromiso. Para ellos, el respeto se gana con resultados, no con simpatía.

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