¡Qué aguante!: cuáles son los 3 signos que mejor resisten una trasnochada

El reloj marca las 4:30 de la mañana. La música empieza a bajar, las luces del living se encienden tímidamente y la mayoría de los presentes arrastra los pies con un único objetivo: encontrar la cama. Sin embargo, en un rincón, un pequeño grupo sigue charlando con la misma energía que si fuesen las 8 de la noche. ¿Resistencia física? Puede ser. ¿Café? Probablemente. Pero según la astrología, el mapa astral tiene mucho que ver con la capacidad de ganarle al sueño.

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Si bien el cansancio nos llega a todos, existen tres signos del zodíaco que poseen un "combustible espiritual" diferente. Tienen una resistencia única para estirar la noche, ya sea bailando, debatiendo sobre el sentido de la vida o maratoneando una serie hasta que sale el sol.

A continuación, el desglose de los tres signos más "trasnochadores" del horóscopo y por qué sus baterías parecen no agotarse nunca.

1. Escorpio: los dueños de la noche

Si hay un signo que se siente cómodo cuando el sol se oculta, ese es Escorpio. Gobernado por Plutón, el planeta del misterio y de lo profundo, este signo de agua encuentra su hábitat natural en la madrugada.

El motivo: Para Escorpio, la noche no es solo fiesta; es el momento donde caen las caretas y surgen las conversaciones más honestas y profundas. Tienen una resistencia psicológica asombrosa. Pueden estar exhaustos físicamente, pero si la charla se pone interesante o el ambiente es el adecuado, activan una "reserva de energía oculta" que les permite seguir de largo sin pestañear.

Su superpoder nocturno: La intensidad. Se alimentan de la adrenalina del momento.

2. Géminis: la mente que nunca se apaga

El gran conector del zodíaco. Géminis está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto, lo que significa que su cerebro funciona a mil revoluciones por minuto las 24 horas del día.

El motivo: A un Géminis no lo mantiene despierto el cuerpo, lo mantiene despierto la curiosidad. Si la noche ofrece estímulos —gente nueva con quien hablar, un debate encendido, buena música o un plan espontáneo—, su sistema nervioso se acelera. El aburrimiento los duerme, pero la novedad los resucita. Son capaces de empalmar la fiesta con el desayuno de trabajo del día siguiente sin perder el sentido del humor.

Su superpoder nocturno: La batería social ilimitada. Mientras haya alguien dispuesto a escuchar o debatir, Géminis no se va a dormir.

3. Sagitario: el buscador de aventuras

El signo del centauro está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, el exceso y la buena fortuna. Para Sagitario, la vida es una fiesta constante y el sueño se percibe, muchas veces, como una pérdida de tiempo.