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Lo dicen los astros

Los reyes del 'bancame un ratito': los 3 signos que más vueltas dan para cumplir con el trabajo

Mientras que algunos van al grano, estos tres signos son los campeones indiscutidos de la procastinación y las mil vueltas antes de ponerse la camiseta del deber.

Por Mario Godoy
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En el universo laboral hay dos tipos de personas: las que reciben una orden y la ejecutan al instante, y las que necesitan un mapa, tres cafés, alinear los planetas y una charla motivacional antes de tipear la primera letra o mover la primera caja. No es que les falte capacidad, al contrario, les sobra talento; pero su relación con el tiempo y el inicio de las tareas es, por decirlo de alguna manera, "particular".

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La astrología explica que la estructura y la energía de cada elemento influyen directamente en la productividad. Mientras que algunos van al grano, estos tres signos del zodiaco son los campeones indiscutidos de la procastinación y las mil vueltas antes de ponerse la camiseta del deber.

1. Géminis: la distracción constante y el "brillantismo"

Si hay algo que le cuesta a Géminis es mantener el foco en una sola cosa. Al ser un signo de aire regido por Mercurio, su mente vuela a la velocidad de la luz.

  • ¿Por qué da vueltas? No es por vagancia, sino por exceso de estímulos. Cuando tiene que arrancar un informe, se acuerda de un mail que no respondió, le surge una duda existencial que busca en Google, abre tres pestañas nuevas, charla con el compañero de al lado y, cuando se quiere acordar, pasaron dos horas.

  • El pretexto: "Estoy procesando información para que quede perfecto".

  • El salvavidas: Rendidor bajo presión. Cuando el agua le llega al cuello, hace en veinte minutos lo que otros tardan tres días.

2. Libra: el eterno dilema de por dónde empezar

Libra busca el equilibrio en todo, y el trabajo no es la excepción. El problema es que, para encontrar ese equilibrio, necesita evaluar absolutamente todas las variables posibles antes de dar el primer paso.

  • ¿Por qué da vueltas? Por indecisión pura. Si tiene tres tareas pendientes, puede pasar media mañana debatiendo cuál es la más prioritaria, ordenando el escritorio para que se vea "armónico" o retocando detalles estéticos que nadie le pidió. Le cuesta horrores la fricción del arranque.

  • El pretexto: "Necesito generar las condiciones ideales para poder concentrarme".

  • El salvavidas: Una vez que logra romper la inercia y arranca, su nivel de detalle y buen gusto hacen que la espera valga la pena.

3. Piscis: perdidos en el papeleo del compromiso

Los peces del zodiaco viven en un mundo donde el tiempo es relativo y las urgencias terrenales a veces parecen lejanas. Piscis necesita conectar emocionalmente con lo que hace; si la tarea es monótona o fría, el boicot es inmediato.

  • ¿Por qué da vueltas? Se dispersa en su propio mundo interior. Ante una tarea pesada, Piscis se toma un café largo, mira por la ventana, se compadece de sí mismo por tener tanto trabajo y posterga el inicio refugiándose en la fantasía o en tareas secundarias que le resulten más amigables.

  • El pretexto: "No me estaba sintiendo inspirado, pero ya casi lo tengo".

  • El salvavidas: Su intuición y empatía. Si el trabajo requiere creatividad o entender al cliente, Piscis lo resuelve con una magia que ningún otro signo tiene.

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