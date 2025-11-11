martes 11 de noviembre 2025

Astrología

Portal 11/11: qué significa la energía del 11 de noviembre y cómo aprovecharla

Cada 11 de noviembre se abre el llamado Portal 11/11, un día de alta vibración energética. Es una jornada ideal para pedir deseos, meditar o cerrar ciclos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cada 11 de noviembre, la numerología marca una fecha especial: el portal energético 11/11, una vibración considerada única por su poder transformador y espiritual. Este día es visto como una oportunidad para manifestar deseos, liberar bloqueos y reprogramar la conciencia hacia una frecuencia más elevada.

“La frecuencia 11/11 posee una serie de propiedades que otras frecuencias no poseen”, explicó la numeróloga Julieta Rutenberg, especialista en numerología pitagórica.

El significado espiritual del número maestro 1

En numerología, el 11 es un número maestro, asociado con la intuición, la iluminación espiritual y la conexión con planos superiores. Según Rutenberg, “simboliza la introspección necesaria para vaciar el ego y dar a luz una nueva matriz emocional”.

Durante el portal 11/11, la energía del número 11 se duplica, amplificando su poder y generando una vibración especial.

“El primer 1 simboliza la unidad, la fuerza interior y la conexión con la fuente universal. El segundo 1 representa la dualidad, el reflejo que permite vernos desde otra perspectiva”, explicó la numeróloga.

Cuando se suman más unos, la energía se expande. “El número 3 representa la integración consciente, la creatividad y la expresión. Y al sumar el cuarto 1, llegamos al número 4, que habla de la materialización y la trascendencia”, detalló Rutenberg.

Por eso, el portal 11/11 invita a soltar lo viejo y abrir espacio para lo nuevo, integrando las lecciones aprendidas y proyectando nuevos comienzos. “Este día nos impulsa a avanzar hacia un camino de autenticidad y expansión, dejando atrás creencias limitantes y abriéndonos a nuevas manifestaciones”, agregó.

Qué son los números maestros en numerología

Dentro de la numerología pitagórica, los números se clasifican del 1 al 9. Sin embargo, existen ciertas vibraciones llamadas números maestros, que actúan en una “octava superior” y traen consigo una misión más universal.

La numeróloga Marcela Matteucci, directora del Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires (CNATBA), explicó que los números maestros “ayudan a otros a través de sus talentos y capacidades especiales”.

Los más conocidos son el 11, 22 y 33, aunque también existen otras frecuencias (44, 55, etc.) con significados particulares.

El número 11: intuición, visión y sensibilidad

El número maestro 11 se asocia con personas intuitivas, visionarias y sensibles, con gran capacidad para motivar a otros, crear, enseñar o inspirar comunidades.

“Para elevar su energía, quienes tienen el 11 en su sendero natal deben trabajar la vibración del número 2 (1+1=2), desarrollando la empatía, la cooperación y la conexión emocional”, explicó Matteucci.

No obstante, la numeróloga advierte que el lado desafiante del 11 aparece cuando el ego domina: “Un 11 mal aspectado puede sentir que debe ser más que el todo o buscar el reconocimiento excesivo”.

Cómo aprovechar la energía del portal 11/11

El portal 11/11 es ideal para realizar rituales de manifestación, meditaciones, afirmaciones o prácticas de gratitud. La clave, según los expertos, es mantener una mente clara y una intención alineada con los deseos más auténticos.

En palabras de Rutenberg: “El 11/11 es una puerta hacia la conciencia superior. Un momento para recordar quiénes somos y qué queremos crear en este nuevo ciclo”.

