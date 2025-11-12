miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los tres corazones más grandes del zodiaco: empatía y sensibilidad a flor de piel

Hay un trío en el zodíaco que destaca notablemente por su profunda empatía, su sensibilidad y esa calidez innata que solemos llamar "tener un gran corazón".

Por Mario Godoy
Hay signos del zodiaco que destacan por su empatía.

Hay signos del zodiaco que destacan por su empatía.

En el vasto universo del zodiaco, cada signo posee características únicas que moldean su personalidad y su forma de interactuar con el mundo. Sin embargo, hay un trío que destaca notablemente por su profunda empatía, su sensibilidad y esa calidez innata que solemos llamar "tener un gran corazón".

Lee además
segun tu signo, ¿que politico argentino serias? descubri quien representa mejor tu personalidad segun el zodiaco
Horóscopo

Según tu signo, ¿qué político argentino serías? Descubrí quién representa mejor tu personalidad según el zodíaco
segun tu signo, ¿que futbolista serias?: descubri que jugador representa mejor tu personalidad segun el zodiaco
Horóscopo

Según tu signo, ¿qué futbolista serías?: descubrí qué jugador representa mejor tu personalidad según el zodíaco

Estos signos no solo sienten sus propias emociones intensamente, sino que tienen una capacidad casi mágica para absorber y comprender los sentimientos de quienes les rodean, convirtiéndolos en los pilares emocionales de sus círculos sociales.

A continuación, desglosamos quiénes son los tres signos con mayor corazón del zodiaco:

1. Piscis: La esponja emocional

Piscis, el último signo del zodiaco y regido por Neptuno (el planeta de la ilusión y la espiritualidad), es indiscutiblemente la cumbre de la sensibilidad.

  • Empatía Profunda: Su cualidad más distintiva es su habilidad para ponerse en los zapatos del otro hasta un grado casi doloroso. Un Piscis a menudo siente el sufrimiento ajeno como si fuera propio, lo que puede llevarlo a sacrificarse por los demás.

  • Carácter Compasivo: Son los eternos soñadores y sanadores. Su naturaleza compasiva los impulsa a ayudar a los desfavorecidos y a buscar la paz y la armonía en todo momento.

  • Advertencia: Deben aprender a establecer límites, ya que su inmensa empatía puede dejarlos agotados o emocionalmente abrumados.

2. Cáncer: El cuidador maternal

Regido por la Luna, el astro que simboliza las emociones, el hogar y la maternidad, Cáncer es el arquetipo del cuidador del zodiaco. Su corazón es su fortaleza más grande.

  • Instinto Protector: La empatía de Cáncer se manifiesta como un poderoso instinto protector. Se preocupan profundamente por su familia y amigos, creando un refugio seguro para sus seres queridos.

  • Corazón en el Hogar: Tienen una memoria emocional excelente y siempre recuerdan los pequeños detalles que hacen feliz a una persona. Su amor es nutritivo y se expresa a través de actos de servicio y dedicación.

  • Mucha Sensibilidad: Al igual que el cangrejo que los representa, tienen un caparazón, pero solo porque sus emociones internas son tiernas y vulnerables. No dudarán en defender a alguien que perciben débil o herido.

3. Libra: El buscador de la armonía

Aunque a menudo se les asocia con la mente y la justicia, la posición de Libra en esta lista es crucial: su empatía se centra en la justicia social y el equilibrio interpersonal.

  • Entendimiento Equitativo: Regidos por Venus, el planeta del amor y la belleza, los Libra tienen un profundo deseo de que todos se sientan escuchados y tratados con equidad. Su empatía surge de la necesidad de balancear las escalas de la vida.

  • Mediadores Naturales: Su corazón es grande porque prefieren el bienestar colectivo a tener la razón. Son excelentes mediadores y pacificadores, capaces de ver todos los puntos de vista en un conflicto para aliviar el dolor de la discordia.

  • Suave y Diplomático: Un Libra con corazón evitará herir los sentimientos de los demás, a veces a costa de su propia voz, utilizando siempre la diplomacia y la cortesía para comunicar sus verdades.

Temas
Seguí leyendo

Según tu signo, ¿qué club de fútbol serías?

Portal 11/11: qué significa la energía del 11 de noviembre y cómo aprovecharla

¡Radiantes de positivismo!: estos son los 3 signos que más optimismo contagian

El síndrome del lunes: los tres signos a los que más les cuesta arrancar la semana

La inevitable energía negativa: los tres signos más propensos a la envidia

Según tu signo, ¿qué plato de comida serías?

Don Tilo y doñas Valeriana y Melisa: conocé cuáles son los signos más pacientes

Según tu signo, qué cantante argentino serías: descubrí con cuál te identificás más

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes
Caso Emir Barboza

Quién es el noveno sospechoso por el crimen en el Valle Grande y el mensaje en las redes

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito
Crimen en plena Ruta 40

Quedó preso el joven que le quitó la vida a su amigo en Pocito

Un incendio de neumáticos causó alarma en la mañana del martes.
Peligro ambiental

Preocupación por una oscura columna de humo que se vio desde distintas zonas del Gran San Juan

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante
Repercusiones

La principal hipótesis que manejan sobre un choque en Rawson, que terminó con una joven malherida y la fuga de su acompañante

Te Puede Interesar

Leandro Trossero, en la audiencia de este miércoles en Tribunales.
Impactante caso

Dos niños de 9 y 10 años, víctimas de un grave caso de grooming: en la mira, un cordobés que se hacía pasar por una nena llamada "Camila"

Por Pablo Mendoza
Carlos Fernández.
Tema sensible

El Colegio de Psicólogos de San Juan denunciará al español Fernández y a otros dos por ejercicio ilegal de la profesión

La mina Hualilán. 
Expectativa

En Calingasta, el Gobierno de San Juan propondrá una salida para el conflicto por los camiones mineros

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Un día con Rolando Lozano, un alfil que aspira a dejar su propia marca en la Justicia
Fiscalía General

Un día con Rolando Lozano, un "alfil" que aspira a dejar su propia marca en la Justicia