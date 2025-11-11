Según tu signo, ¿qué club de fútbol serías?

¿Alguna vez te preguntaste qué club de fútbol se parece más a tu signo del zodiaco ? La astrología y el fútbol tienen más en común de lo que parece: ambos despiertan pasiones, generan debates infinitos y hacen vibrar multitudes. Cada signo tiene su forma de sentir, de ganar y hasta de sufrir los partidos. Por eso, en esta nota te contamos qué equipo argentino refleja mejor tu personalidad según las estrellas.

Competitivo, intenso y con una energía imparable. Aries vibra con la garra y el corazón. Siempre quiere ganar y no soporta perder. Si sos de Aries, tenés alma xeneize: pasional, frontal y con hambre de gloria.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo) → Estudiantes de La Plata

Leal, perseverante y trabajador. Tauro no busca brillar de golpe, sino construir su historia con esfuerzo y constancia. Como el Pincha, defiende valores, estructura y una filosofía de juego sólida.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio) → Rosario Central

Divertido, impredecible y con una hinchada fiel. Géminis cambia de humor como Central cambia de esquema, pero nunca pierde la pasión. Le gusta el show, los desafíos y vivir cada partido con intensidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio) → San Lorenzo

Nostálgico, sensible y con un profundo sentido de pertenencia. Cáncer ama la historia y los lazos familiares, como el Ciclón, que vive del barrio, la fe y los recuerdos que laten en Boedo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto) → River Plate

Brillante, dominante y amante del protagonismo. Leo es el signo del liderazgo y la grandeza, como el Millonario, que combina talento, elegancia y una identidad ganadora. Nació para brillar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) → Vélez Sarsfield

Ordenado, meticuloso y con visión a largo plazo. Virgo valora el trabajo en equipo, la disciplina y la planificación. Vélez encarna ese espíritu silencioso pero efectivo, siempre construyendo desde la base.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) → Racing Club

Estético, romántico y equilibrado. Libra ama la belleza del juego y la armonía del equipo. Racing tiene esa mezcla de historia, emoción y sentido de justicia futbolera que lo hace único.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) → Independiente

Misterioso, intenso y con una mística que no se explica, se siente. Escorpio, como el Rojo, vive de pasiones profundas, de grandes hazañas y de noches eternas de Copa. No todos lo entienden.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) → Newell’s Old Boys

Aventurero, libre y con espíritu juvenil. Sagitario ama el juego creativo, la pasión por descubrir talentos y el amor por la camiseta. La Lepra refleja esa filosofía bohemia y apasionada.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) → Lanús

Responsable, constante y con mentalidad de progreso. Capricornio, como el Granate, crece paso a paso, con una estructura sólida y objetivos claros. No necesita gritar para demostrar su poder.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero) → Argentinos Juniors

Original, creativo y rebelde. Acuario ama romper moldes, innovar y formar parte de proyectos distintos. El Bicho de La Paternal, cuna de genios, representa su espíritu libre y revolucionario.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) → San Martín de San Juan

Soñador, emotivo y profundamente conectado con sus raíces. Piscis vive el fútbol desde el corazón, con esperanza y sentimiento. Como el Verdinegro, tiene un amor que no conoce distancias ni categorías.