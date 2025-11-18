El Verdinegro vuelve a los entrenamientos: tras la salida de Romagnoli, ¿quiénes dirigirán las prácticas?

A 48 horas de la dura derrota con Aldosivi que condenó a San Martín a jugar el próximo año en la Primera Nacional , en las oficinas del Hilario Sánchez hubo una importante reunión para definir los pasos a seguir de cara al 2026. En principio se conoció la salida de Leandro Romagnoli , pese a la insistencia de la dirigencia por retenerlo un año más. Además, se acordó el regreso del plantel a los entrenamientos.

Lo que pudo averiguar Tiempo de San Juan es que los jugadores se reincorporarán a las prácticas el martes 25 de noviembre, en horario matutino. Y como ya no está el "Pipi", ni sus ayudantes de campo Gonzalo Prosperi y Germán Vorboril, y el preparador físico Gabriel Ruiz, quienes estarán a cargo de los entrenamientos son los tres hombres que quedan del cuerpo técnico de Primera y que fueron parte del ascenso: el preparador físico Javier Cerdán, el entrenador de arqueros Tato González y el analista de videos Ernesto Ceballos.

Aunque San Martín recién tendrá acción el próximo año -el torneo de la Primera Nacional arrancaría el primer fin de semana de febrero-, los jugadores deberán volver a las prácticas diez días después del golpe en Mar del Plata. Incluso los que finalizan contrato en diciembre, que son prácticamente la mayoría: Diego y Sebastián González, Molina, Cáceres, Álvarez, Pelaitay, y los refuerzos que llegaron en enero como Anselmo, Cavallaro, Adín, Menéndez, Watson, Toloza, Recalde, López, Jaurena, Diarte, Lecanda y Burgos. Claro que puede haber sorpresas, ya que la dirigencia podría arreglar anticipadamente, en estos días, las desvinculaciones de algunos de ellos.

Los que estarían el martes son los que tienen contrato hasta 2026: Pablo García, Matías Orihuela, Julián Marchio, Ignacio Maestro Puch y Santiago Salle, aunque dos dos últimos llegaron desde Independiente y tienen cláusula de repesca, por lo que podrían regresar al Rojo. Borgogno también tiene contrato hasta fines del próximo año, pero no sería extraño que emigre. Velazco y el pibe Santiago Barrera, el único sanjuanino con rodaje sostenido durante el semestre, también siguen en el Verdinegro y seguramente también retomen las prácticas.