Se suspende la final de la B local: la Liga prioriza la recuperación de los jugadores de Villa Hipódromo tras la brutal agresión

Este martes, desde la Liga Sanjuanina de Fútbol, confirmaron a este medio que la final del Torneo de Primera B que iban a protagonizar Villa Hipódromo y Defensores de Argentinos no se disputará en la fecha pautada. La decisión se tomó para dar tiempo de recuperación a los jugadores del conjunto rawsino, quienes terminaron seriamente lastimados luego del violento ataque sufrido el domingo en la cancha de Del Bono, al cierre del choque de semifinales.

¿Polémica en puerta? Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

Violencia extrema en Del Bono "Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Explicaron que la prioridad es “resguardar la integridad de los futbolistas”, ya que varios de ellos siguen bajo controles médicos y presentan lesiones visibles. En este contexto, el Consejo de la División B se reunirá este martes en la noche para evaluar alternativas de reprogramación. Entre las opciones que se analizan, trascendió que la final podría jugarse el domingo 30 en una cancha neutral y con ambas parcialidades, pero la Liga aún no lo oficializó.

Mientras tanto, la instancia judicial también avanza. Los dos jugadores de Villa Hipódromo que presentaron denuncias tras las agresiones fueron citados por la UFI Genérica para ampliar su declaración. El objetivo es identificar a los responsables, ya que en los videos aportados por testigos y medios no se logra reconocer a la mayoría de los atacantes. En paralelo, desde Villa Hipódromo confirmaron que ya se asesoran con un abogado y que el club actuará legalmente para acompañar a los futbolistas agredidos y avanzar en la identificación de los responsables.

El ataque se produjo cuando el plantel rawsino abandonaba el predio después de vencer a Del Bono y dejarlo afuera del certamen. Un grupo de hinchas locales los rodeó y los agredió con golpes y piedras, provocando lesiones de distinta consideración.