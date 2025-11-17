"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia

Las selecciones sanjuaninas Sub 13 y Sub 15 que viajaron a Comodoro Rivadavia para disputar las instancias finales de la Copa País vivieron horas de incertidumbre debido al fuerte temporal que afectó a la ciudad patagónica, donde se registraron ráfagas de viento que superaron los 130 km/h y provocaron serios daños en distintos sectores.

Durante la mañana de este lunes, los equipos tenían programados sus primeros encuentros, pero la organización decidió suspender toda la actividad ante la intensidad del viento y el riesgo que representaba para los jugadores y el público.

Jorge Correa, uno de los profesores que acompaña a la delegación -conformada por él y otras cinco personas adultas responsables-, confirmó la situación y llevó tranquilidad a las familias.

"Estamos todos bien. Esta mañana nos tocaba jugar, pero se canceló todo debido a las intensas ráfagas. La organización decidió suspenderlo", explicó a Tiempo de San Juan.

La delegación había pasado la noche en un hotel y, una vez que el viento disminuyó parcialmente, lograron trasladarse hacia el albergue donde permanecerán hospedados durante el torneo.

"Cuando veníamos en camino estaba todo destrozado, árboles caídos, pero a nosotros nos están cuidando muy bien", aseguró Correa.

Además, destacó que la ciudad se encuentra seriamente afectada por el temporal, sin servicios en varios sectores y con complicaciones en la circulación.

"Estamos en constante comunicación con los papás para llevarles tranquilidad", agregó.

Por el momento, se espera que la organización de la Copa País informe cómo continuará el cronograma de partidos, una vez que mejoren las condiciones climáticas.

Fuerte temporal en Comodoro Rivadavia:

Comodoro Rivadavia está viviendo un temporal muy fuerte: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por vientos extremos, con ráfagas que llegaron a los 150 km/h.

El temporal ya provocó daños estructurales: se volaron techos de un supermercado y de otros edificios, y hay cortes de luz en varios barrios. Por seguridad, se suspendieron las clases, se cerraron rutas importantes y se restringió la circulación.

Además, el gobierno provincial declaró emergencia climática para reforzar la respuesta, y Defensa Civil pide a la población que no salga de sus casas, asegure objetos sueltos y se mantenga informada por fuentes oficiales.