Un menor realizó la amenaza de bomba en la Universidad Católica: qué dijo

Cerca de las 12 horas, una amenaza de bomba obligó a evacuar por completo el predio de la Universidad Católica de Cuyo , en Rivadavia . Los inmuebles pertenecientes a Primaria, Secundaria, institutos y dependencias administrativas quedaron vacíos en cuestión de minutos, mientras Bomberos y policías desplegaban el protocolo de emergencia.

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el responsable del llamado fue un menor de edad. La comunicación, breve y directa, encendió todas las alertas: “En la Católica hemos puesto una bomba”, expresó la voz del niño que se comunicó con el Colegio Mons. Audino y Olmos, establecimiento que funciona dentro del campus de la UCC sobre Avenida Ignacio de la Roza. Indicaron que se trataría de un estudiante del Nivel Secundario de dicha institución.

A partir de ese aviso, las autoridades activaron el procedimiento de evacuación y pidieron la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Por más de una hora, los equipos especializados realizaron inspecciones en distintos sectores del predio para descartar cualquier riesgo.

La investigación sigue en marcha y, por tratarse de un menor, las actuaciones pasaron a manos del Fuero de Menores. No trascendieron detalles sobre su identidad ni sus motivaciones.

Un antecedente reciente

La provincia ya había enfrentado un episodio similar hace apenas dos semanas. El lunes 3 de noviembre, un llamado alertó sobre un artefacto explosivo en la Escuela Manuel Alvar López, en Chimbas. La pesquisa concluyó en una vivienda de la Villa Centenario, donde se determinó que un adolescente de 14 años había realizado la amenaza.