El dolor detrás de la cordillera: "Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada", el relato del hermano del sanjuanino perdido en el mar de La Serena

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente de 17 años que continúa desaparecido tras ser arrastrado por el oleaje en Cuatro Esquinas, vive horas de profunda y desgarradora angustia. Mientras se cumplen casi 24 horas de intensa búsqueda en La Serena , Chile , su hermano mayor, Facundo Araya, entregó un testimonio que resume el vacío y la incertidumbre que los consume. Pese al gran operativo que intenta dar con el joven, Facundo se aferra a una esperanza y expresó este martes, en diálogo con el diario chileno El Día, la dolorosa dualidad que siente toda la familia: “Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada”.

El drama es profundo, especialmente para su madre, quien presenció en vivo el momento en que los jóvenes fueron arrastrados por la marea. La mujer permanece en estado de shock y debió recibir contención especializada del municipio de La Serena. Sobre el estado de salud emocional de su madre, Facundo relató con pesar que “Pudo dormir un poco ayer, pero sigue muy preocupada”. El propio Facundo, quien llegó al lugar después de los hechos porque se encontraba trabajando, solo pudo decir que “Llegué luego para estar con ella”.

Esta tragedia tiene en vilo a San Juan, del otro lado de la cordillera, ya que Alejandro es de origen sanjuanino. Si bien el adolescente vivía en La Serena hace un año y cursa sus estudios en el Liceo Gabriela Mistral, su desaparición impactó de lleno en su tierra natal. Facundo explicó que “Él vive en La Serena hace un año. Somos argentinos, pero estamos nacionalizados chilenos por nuestros abuelos”.

El dolor de la búsqueda de Alejandro se mezcla con el alivio por los otros jóvenes que lograron sobrevivir al incidente ocurrido el lunes antes de las 13 horas, cuando cinco personas de entre 12 y 22 años ingresaron al mar y fueron arrastrados. Un hombre logró rescatar a cuatro de ellos, incluyendo a un hermano de 14 años que debió ser hospitalizado. Facundo compartió el único punto de alivio dentro de la catástrofe familiar, al referirse al estado de su hermano menor: “Está hospitalizado aún, pero ya se encuentra mejor. Ayer despertó, pudo comer, pudo hablar un poco y descansar”. Otros dos jóvenes de la familia, una hermana de 19 años y un primo de la misma edad, también estuvieron involucrados, pero afortunadamente ya se encuentran en casa.

Mientras la familia permanece unida y atenta a cualquier novedad, el operativo de búsqueda es inmenso. La Armada de Chile trabaja incansablemente en la playa Cuatro Esquinas, con el apoyo de personal municipal, Bomberos y pescadores artesanales de La Serena y Coquimbo, utilizando incluso drones para la tarea. Aunque el Capitán del Puerto, Daniel Sarp Sosa, sostuvo que "la esperanza siempre es razonable, siempre va a estar", la experiencia en la zona indica que la expectativa de encontrarlo con vida "no es buena". Las autoridades han asegurado que el amplio operativo continuará, estimando que las tareas podrían demorar hasta diez días. La familia Cabrera, con su corazón dividido entre Chile y San Juan, solo espera un milagro en medio de las fuertes olas.