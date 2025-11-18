martes 18 de noviembre 2025

Impactante

En video, cómo fue el rescate de los jóvenes que nadaban en Chile junto al sanjuanino desaparecido

Mientras el joven de 17 años sigue desaparecido, medios del vecino país difunden imágenes del rescate de las cuatro personas que estaban con él.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento en que rescataron a las personas que estaban junto al joven sanjuanino de 17 años que desapareció en el mar de La Serena, en Chile.

El video del momento en que rescataron a las personas que estaban junto al joven sanjuanino de 17 años que desapareció en el mar de La Serena, en Chile.

Mientras del otro lado de la Cordillera la búsqueda del joven sanjuanino de 17 años continúa sin pausa en las aguas del mar de La Serena, medios del vecino país difunden imágenes del rescate de las otras 4 personas, de entre 12 y 22 años, que habían sido arrastradas por la marea junto a él. En ellas se puede ver cómo luchan entre las olas y son rescatados. En paralelo, en la playa, varias personas esperan preocupadas y tomándose su cabeza.

El hecho ocurrió minutos antes de las 13 de este lunes, en el sector de Avenida del Mar con cuatro Esquinas en La Serena, región de Coquimbo. Las cinco personas, integrantes de una familia sanjuanina que hace algunos años se radicó en Chile, ingresaron al agua cuando no estaba permitido y comenzaron a ahogarse tras ser arrastrados por la corriente.

En ese momento, un ciclista que pasaba por el lugar se percató de la situación e inició un rescate, logrando auxiliar a cuatro de ellos. Minutos después llegó personal de la Armada para apoyar y continuar con las labores de búsqueda y rescate.

Sin embargo, el joven de 17 años, identificado Alejandro Cabrera Iturriaga, no pudo ser auxiliado. Como consecuencia, este martes, continúa la intensa búsqueda.

