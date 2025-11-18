martes 18 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Desde su creación, hace 53 años, la celebración pasó de la Reina a la Emprendedora y ahora tiene Emprendedora. Sus tareas en la voz de sus protagonistas, en el especial de Tiempo de San Juan en la previa de la nueva edición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.

La Fiesta Nacional del Sol cumple 53 años y, a lo largo de su extensa vida, nunca quedó estancada. Fue incorporando cambios que le permitieron adaptarse a cada época. Entre esos factores que fueron modificándose con el paso de las ediciones, uno de los fundamentales fue el de las representantes, que pasaron de Reina y Virreina del Sol, a Embajadora Primera y Embajadora Segunda, para llegar a la actual elección de la Emprendedora del Sol.

Lee además
Jorge Voiro, el primer padre de la Fiesta Nacional del Sol.
Primera entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol: los escenarios a lo largo de la historia y un puñado de anécdotas de su 'primer padre'
la fiesta nacional del sol, por dentro: mas de 5.000 trabajadores, 370 stands y medidas de seguridad extremas para cuidar el pasto del bicentenario video
Video

La Fiesta Nacional del Sol, por dentro: más de 5.000 trabajadores, 370 stands y medidas de seguridad extremas para cuidar el pasto del Bicentenario

En la segunda entrega de ¡3, 2, 1… Fiesta Nacional del Sol!, que se podrá ver este martes desde las 13 en el canal de Tiempo Streaming para ir palpitando el inicio de la edición 2025 que se vivirá desde este jueves, Tiempo de San Juan recorre la historia de las mujeres que supieron darle entidad al festejo y le pone voz a través de tres de sus principales exponentes.

Para conocer el trasfondo de esta historia y los entretelones de las funciones de cada una de las representantes, Tiempo de San Juan se reúne con Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2015; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y María Muñoz, la primera Embajadora del Sol, quien este fin de semana entregará su lugar a su sucesora.

Con la frescura que las caracteriza y su amor por la Fiesta, las tres compartirán experiencias, valorarán sus funciones y contarán la importancia y los secretos de sus roles. No te pierdas este martes a las 13 el momento que compartirán con Flor García, Daiana Kaziura y Jorge Balmaceda Bucci en el estudio de Tiempo Stream.

image

Info extra: un poco de historia

La primera Reina fue Graciela Pineda, electa en 1972. A partir de ahí se fueron sumando, una tras otra, las representantes hasta 2019. En cada una de las sedes que fueron hogar de la fiesta, el jurado fue cantando uno a uno los votos para las representantes que hicieron vibrar a los vecinos de cada departamento, hasta conocer el conteo final en la noche de cierre, como broche de oro de la celebración. El evento tuvo tanta importancia que, en 2011, se sumó incluso un ciclo especial para la presentación de las aspirantes a Reina, denominado “Noche Soberana”.

La figura de la Reina del Sol nació con el inicio de la fiesta, y la selección de las candidatas departamentales, su presentación, su desfile en el Carrusel y su elección se transformaron en un sello de la celebración.

Sin embargo, en 2020, acorde con los cambios de tendencias en torno a la mirada sobre la mujer, las autoridades decidieron dejar de entregar el cetro, la capa y la corona para dar lugar a la aparición del rol de Embajadora Nacional del Sol, cuyas aspirantes debían presentar un proyecto personal vinculado al desarrollo social por el que eran evaluadas.

Pero esa representación duró sólo una elección, ya que, tras un año de impasse, surgió en la edición 2024 del festejo la elección de la Emprendedora del Sol, cargo al que aspiran mujeres destacadas en cada uno de sus departamentos justamente por sus emprendimientos.

Temas
Seguí leyendo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Los sanjuaninos de La Voz, cumbia, cuarteto, folclore y más: los artistas locales en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Los grandes medios de San Juan se unen para la súper previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Un laberinto de 250 m de largo y dinos robotizados, los protagonistas del lugar especial para niños en la Feria

La mujer que le puso música al alma de San Juan y se volvió patrimonio

Chroma y un impactante despliegue de color: cómo fue el rodaje para las pantallas del show de la FNS en el Velódromo

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Salud celebra la realización de una serie de cirugías realizadas en el Hospital de Barreal después de tres años. 
En Calingasta

Realizaron una serie de cirugías en el Hospital de Barreal que marcan el avance de la descentralización de la salud

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El cantante Juan Cruz Rufino ante el juez Roberto Montilla durante la audiencia de este lunes.
Artista en problemas

Otra vez Juan Cruz Rufino: el cantante deberá pagar $5.000.000 para no ir a juicio por estafa

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Fue al dique Punta Negra y descubrió un terrorífico hallazgo: el impactante video
¡Cuidado!

Fue al dique Punta Negra y descubrió un "terrorífico" hallazgo: el impactante video

Te Puede Interesar

La búsqueda del joven sanjuanino de 17 años que desapareció ayer lunes en el mar de Chile, continúa durante la mañana de este martes.
Importante operativo

Identificaron al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile y dijeron cuánto puede durar la búsqueda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Terrible

A un sanjuanino lo investigaban por manosear a una sobrina y ahora queda en la mira por violar a otra

Giselle Fernández, Reina Nacional del Sol 2018; Lucía Ponce, Embajadora Primera del Sol 2020; y a María Muñoz, la primera Embajadora del Sol; juntas en el Stream de Tiempo de San Juan.
Segunda entrega

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: entre coronas, promoción y creatividad, las representantes locales y los secretos de su misión

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación
Preocupación

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT y hasta medios de comunicación