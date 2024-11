Enfermera en la Guerra de Malvinas, bibliotecaria, súper mamá y "busca": quién es María, la primera Emprendedora del Sol

María del Carmen sigue sin poder creer lo que vivió este sábado en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol. Han pasado un par de horas de haberse consagrado como la primera "Emprendedora del Sol", pero la sorpresa sigue intacta para ella y los suyos. Eso, claro, no le quita el derecho de sacar pecho por el premio, por lo obtenido. "Lo merezco, he trabajado y me he sacrificado mucho por esto", reflexiona la mujer de 60 años que creció en el campo, vivió la Guerra de Malvinas de cerca con 17 años y se las ingenió, siendo bibliotecaria y después emprendedora, para salir adelante con sus tres hijos.