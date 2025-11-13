jueves 13 de noviembre 2025

Inolvidable

Video: las históricas promos de la Escuela de Comercio, unidas para celebrar el 90° cumpleaños de un querido profesor

Exalumnos de la institución educativa se reunieron para homenajear al histórico docente Orlando “Pato” Palacios, quien cumplió 90 años. Los presentes compartieron fotos y mensajes llenos de afecto y nostalgia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cariño de los exalumnos a un profesor inolvidable, indicaron en las redes.

En los recuerdos de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, el nombre de Orlando “Pato” Palacios suena como una vieja melodía que todos reconocen. Profesor, mentor y amigo de generaciones de peritos mercantiles, este noviembre llegó a sus 90 años, y no lo hizo solo. Sus exalumnos se encargaron de convertir su cumpleaños en una nueva clase de afecto y gratitud.

En las redes sociales, el grupo de Facebook de exalumnos del histórico colegio compartió el emotivo festejo que el querido profesor recibió días atrás. Entre abrazos, fotos y risas, quienes alguna vez ocuparon los pupitres del aula volvieron a reunirse, esta vez para rendirle homenaje a quien les enseñó mucho más que contabilidad o administración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1989054410018681099&partner=&hide_thread=false
image

Una de las promociones presentes fue la de Peritos Mercantiles de 1975, que no solo acompañó a “Pato” en persona, sino que también difundió imágenes y videos del encuentro. Los comentarios reflejaron la emoción del momento: “Por muchos años más, profesor Palacios”, escribió una exalumna. “Feliz y bendecido cumpleaños, querido profesor. ¡Una caricia al alma!”, agregó otra. “Un encuentro inolvidable para un ser inolvidable”, resumió un tercero, con mayúsculas que parecían gritar gratitud.

image
image

El cariño hacia Palacios no es nuevo. A mediados de agosto, el profesor había vuelto a los pasillos del Comercio para dar una clase especial, en el marco de las celebraciones por los aniversarios de egreso. Con su lucidez intacta y su memoria afilada, demostró una vez más por qué generaciones enteras lo recuerdan con admiración.

image

Aquella vez, su mensaje fue el mismo que repitió durante décadas: “Elijan bien su profesión, sepan que ella es el bastón que los acompañará siempre, porque es solo de ustedes.” Palabras que hoy, a la distancia, vuelven a tener sentido en cada encuentro, en cada abrazo y en cada agradecimiento.

