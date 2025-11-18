martes 18 de noviembre 2025

Tras la barbarie

El presidente de Del Bono asegura que no renunció y sobre los incidentes dijo: "Hicimos lo posible para que todo fuera en orden"

Luego de los hechos de violencia que se produjeron en la semifinal de Del Bono-Villa Hipódromo, Julio Blanco desmintió su renuncia a Tiempo de San Juan y expresó que en las próximas horas se reunirá con la Comisión Directiva.

Por Giulia Lux
Del Bono.&nbsp;

Del Bono. 

El fútbol sanjuanino se volvió a opacar por los violentos el pasado domingo, cuando Del Bono perdió frente a Villa Hipódromo en la Esquina Colorada la semifinal por el ascenso. Los hinchas locales invadieron el campo para golpear a la visita y fue una batalla campal que terminó con varios jugadores heridos. Después de 72 horas, el presidente aseguró que no renunció y sobre los incidentes fue tajante: "Hicimos todo lo posible para que todo fuera en orden".

En comunicación con Tiempo de San Juan, Julio Blanco expresó que en las próximas horas mantendrá una reunión clave con la Comisión Directiva para ver cómo continúan las cosas en la institución. Frente a eso y a pesar del comunicado que se emitió horas después de la eliminación y la salvaje paliza a los jugadores de Villa, remarcó: "Yo no he renunciado".

image
El comunicado de Del Bono tras los incidentes.

El comunicado de Del Bono tras los incidentes.

Sobre los hechos de violencia que se produjeron tras el penal que clasificó a los rawsinos a la final por el ascenso a la primera del fútbol sanjuanino, Blanco añadió que ya hubo contacto con un miembro de la comisión directiva de la Villa Hipódromo. Asimismo, tiró: "Nosotros como comisión haremos nuestro descargo en la Liga Sanjuanina, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que todo fuera en orden. Desgraciadamente los violentos siempre están".

En los próximos días se conocerán las posibles sanciones a Del Bono

Temas
