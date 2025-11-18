El presidente de Del Bono asegura que no renunció y sobre los incidentes dijo: "Hicimos lo posible para que todo fuera en orden"

El fútbol sanjuanino se volvió a opacar por los violentos el pasado domingo, cuando Del Bono perdió frente a Villa Hipódromo en la Esquina Colorada la semifinal por el ascenso. Los hinchas locales invadieron el campo para golpear a la visita y fue una batalla campal que terminó con varios jugadores heridos . Después de 72 horas, el presidente aseguró que no renunció y sobre los incidentes fue tajante: "Hicimos todo lo posible para que todo fuera en orden".

Violencia extrema en Del Bono "Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

En comunicación con Tiempo de San Juan , Julio Blanco expresó que en las próximas horas mantendrá una reunión clave con la Comisión Directiva para ver cómo continúan las cosas en la institución. Frente a eso y a pesar del comunicado que se emitió horas después de la eliminación y la salvaje paliza a los jugadores de Villa, remarcó: "Yo no he renunciado" .

image El comunicado de Del Bono tras los incidentes.

Sobre los hechos de violencia que se produjeron tras el penal que clasificó a los rawsinos a la final por el ascenso a la primera del fútbol sanjuanino, Blanco añadió que ya hubo contacto con un miembro de la comisión directiva de la Villa Hipódromo. Asimismo, tiró: "Nosotros como comisión haremos nuestro descargo en la Liga Sanjuanina, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que todo fuera en orden. Desgraciadamente los violentos siempre están".

En los próximos días se conocerán las posibles sanciones a Del Bono