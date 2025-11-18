martes 18 de noviembre 2025

Arrancó el juicio

Quieren que vaya 11 años preso un kiosquero de Media Agua que violó a una empleada con discapacidad

Este martes se sentó en el banquillo de los acusados, Carlos Baigorria. La víctima es una joven que tiene una discapacidad intelectual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abuso sexual.jpg

Este martes llegó a su primera audiencia Carlos Baigorria, un kiosquero de Media Agua que está acusado de haber violado a una joven con discapacidad que trabajaba para él. Si bien el hombre llegó en libertad a juicio, podría recibir una pena de hasta 11 años de cárcel.

La denuncia fue radicada en la previa de la Navidad de 2024 cuando el padre de la víctima descubrió lo ocurrido. La mujer tiene 24 años pero padece una discapacidad intelectual moderada que está certificada por profesionales.

Baigorria está acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que prevé una pena de 6 a 15 años de prisión, por eso, el fiscal Roberto Mallea pedirá una pena de 11 años para el kiosquero de 67 años.

Durante la primer audiencia hubo alegatos de apertura y Baigorria declaró ante el tribunal. También se incorporó prueba como la Cámara Gesell que se le realizó a la víctima.

Serán los jueces Gerardo Javier Fernández Cuassi, Ana Carolina Parra y Diego Manuel Sanz quienes decidan sobre el futuro de Baigorria.

