martes 18 de noviembre 2025

Impactante

Le dictan prisión domiciliaria al sujeto que atropelló y se dio a la fuga en Rawson: una víctima podría perder un pie

El conductor de la camioneta que se fugó tuvo la audiencia de formalización este martes y quedó imputado por lesiones graves culposas doblemente agravadas por darse a la fuga y por el número de víctimas. Se está esperando el resultado del dosaje para confirmar si conducía bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.31.36
Fue el juez de Garantías Federico Rodríguez quien le impuso esta medida cautelar, además le imputó el delito de lesiones graves culposas por la conducción imprudente de un vehículo con motor doblemente agravadas, por darse a la fuga y por el número de víctimas (fueron dos). Desde la fiscalía expresaron que se le hizo dosaje para comprobar si conducía bajo los efectos de alcohol o estupefacientes, pero todavía no está el resultado de esta pericia.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.31.37
Ana Carolina Meyer. abogada defensora. A la derecha, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales.

Ana Carolina Meyer. abogada defensora. A la derecha, el ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas del pasado sábado. La pareja, Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón Cervantes, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados de atrás por esta camioneta Amarok.

El conductor de este vehículo -Víctor Mas- no se paró a ayudar, se dio a la fuga. Un Uber vio el siniestro y lo siguió. Tras unos dos kilómetros, la camioneta se metió a una propiedad. El testigo avisó al 911 y a los minutos apareció la Policía.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 09.31.36 (1)
Juez de Garantías Federico Rodríguez.

Juez de Garantías Federico Rodríguez.

Estos efectivos llamaron a los dueños de esta propiedad porque creyeron que la persona que había huido vivía en esta vivienda, pero no era así. Una mujer los atendió, le llamó a su esposo al frente de los policías y este del otro lado respondió que no había atropellado a nadie y que estaba haciendo las compras.

La mujer les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y al fondo, donde hay una cabaña, encontraron la camioneta VW Amarok. La señora manifestó que no era suyo ese vehículo y cuando los efectivos le hicieron seguimiento, confirmaron que pertenecía a Víctor Mas, con domicilio en calle 4 y América.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 12.35.12
Así encontraron la camioneta en el interior de una propiedad, abandonada.

Así encontraron la camioneta en el interior de una propiedad, abandonada.

Ya en el lugar los Brigadistas de UFI Delitos Especiales fueron hacia este domicilio, hablaron con la esposa de Mas y este ya le había comunicado que se iba a presentar por la comisaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó a las 10:30 horas en comisaría 36ta.

Uno de los motoristas corre el riesgo de perder un pie

En la moto Motomel 150 iban dos personas, Rodrigo Cano (21) y Rocío Bonilla (21). Por lo que dieron a conocer desde fiscalía, ambos fueron enviados al Hospital Rawson con heridas de consideración.

Sobre Cano expresaron que corre mucho riesgo uno de sus pies y hay posibilidades de que se lo amputen, expresaron fuentes del caso. Sobre Bonilla se supo que sufrió fractura de fémur de si pierna izquierda, entre otras lesiones.

