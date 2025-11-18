martes 18 de noviembre 2025

El único

Midland, el equipo de Agustín Orión que tiene césped sintético y jugará con San Martín en la B Nacional

El 'Funebrero' tiene 111 años y por primera vez en su historia jugará en la segunda categoría de ascenso. Compartirá la lucha con el Verdinegro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El histórico ascenso de Midland a la Primera Nacional no solo marca un hito deportivo para un club que nació en 1914 de la mano de trabajadores del ferrocarril, sino que además instala una particularidad inédita para la segunda categoría del fútbol argentino. El Funebrero, que hizo un camino largo y humilde por las categorías menores durante más de un siglo, hoy celebra haber tocado un cielo que parecía lejano.

image

El equipo de Libertad se consagró campeón absoluto de la Primera B, ganando el Apertura y el Clausura, y asegurando así el ascenso directo a la segunda división. Un logro que enorgullece a todo el barrio y que ratifica la idea de que los sueños, aun los más difíciles, pueden cumplirse con trabajo, convicción y un proyecto serio.

Pero Midland no llega solo con euforia: llega también con una peculiaridad que lo distingue entre los 66 clubes que competirán entre la Liga Profesional y la Primera Nacional en la próxima temporada. Es el único equipo con un campo de juego totalmente de césped sintético en su estadio Ciudad de Libertad.

Mientras que algunos equipos del fútbol argentino utilizan superficies híbridas -como River y Estudiantes-, el Funebrero juega sobre una alfombra artificial pura. Esta cancha fue instalada en 2018, cuando el club decidió remodelar su estadio, convirtiéndose en aquel momento en el segundo club directamente afiliado a la AFA en adoptar un terreno de estas características.

image

La decisión, que en su momento generó debates, ahora vuelve a escena con el ascenso: por primera vez en la historia de la categoría, un equipo jugará como local sobre césped sintético, lo que promete ser un condimento extra en la competencia y una incomodidad para los rivales que no están acostumbrados a esta superficie. Sin embargo, la AFA no prohíbe este tipo de canchas, por lo que las quejas, si llegan, quedarán solo en anécdotas.

¿Agustín Orión su presidente?

El ex arquero de San Lorenzo, Estudiantes, Boca, Racing y la Selección Argentina, Agustín Orión, se transformó en el nuevo presidente de Ferrocarril Midland, el club de sus amores.

La llegada de Oríón a la presidencia del Funebrero se dio tras una asamblea extraordinaria realizada en la sede social de Libertad, donde los socios presentes aprobaron la única lista encabezada por el ex arquero y que tendrá a Francis Ribeiro, ahora ex presidente, en la función de vicepresidente primero.

De esta manera, y si bien ya venia trabajando desde adentro de la Comisión Directiva, Agustín Orión conducirá a Midland durante un mandato que se extenderá hasta mediados de 2029.

Vale recordar que ras su retiro del fútbol profesional, que se dio con la camiseta Colo Colo, Orión estuvo a cargo de la subcomisión de fútbol, como vicepresidente, y bajo su gestión el club logró el Apertura de la Primera C en 2022 y el ascenso a la Primera B en 2023,

Ahora, ya con un lugar asegurado en la Finalísima de la temporada por adjudicarse el Apertura de la "B", como número "1" Agustín Orión buscará seguir haciendo historia y llevar a su querido Midland a la Primera Nacional por primera vez.

image
Temas
Dejá tu comentario

